चौकीदार से सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर बने ये शख्स, आज करोड़ों की कमाई का है मालिक

सपनों की कोई उम्र नहीं होती, और ये सच साबित किया है, जॉन अब्राहम जैसे एक्टर्स के फिटनेस ट्रेनर ने, जो कभी वॉचमैन का काम किया करते थे. बरसों उन्होंने अपनी जिंदगी किल्लत में गुजारी. हालांकि, इसके बाद अब वो वक्त भी आया जब हर दिन 3-5 लाख रुपये की कमाई होती है. जॉन के ये फिटनेस ट्रेनर अंबानी परिवार के फिटनेस ट्रेनर भी रहे हैं. ये हैं सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना जिन्होंने न केवल जॉन बल्कि अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल जैसे सितारों को भी ट्रेन किया है. विनोद चन्ना ने बताया कि एक वक्त ऐसा था कि उनके पास चप्पल की एक जोड़ी भी नहीं थी और अब मुंबई में 15 करोड़ रुपये का जिम और करीब 5-6 घरों के मालिक हैं. विनोद ने अपनी पूरी जर्नी की कहानी सुनाई.

चौकीदार के रूप में की थी शुरुआत

मशहूर फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना, जो इन दिनों अंबानी परिवार को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने हाल ही में अपने शुरुआती दिनों को याद किया. विनोद ने जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और कई अन्य बड़े सितारों के फिटनेस ट्रेनिंग दी है. विनोद एक मजदूर परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चौकीदार के रूप में की थी. हालांकि, बॉडीबिल्डिंग में उनकी रुचि ने उन्हें फिटनेस ट्रेनिंग की ओर मोड़ दिया और बरसों की कड़ी मेहनत के बाद वे अंबानी, बिड़ला जैसे बड़े परिवारों और बॉलीवुड की कई हस्तियों के ट्रेनर बन गए.

15 साल तक की बॉडीबिल्डिंग

हाल ही में उन्होंने 'हिंदी रश' से बातचीत में बताया, 'मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के सामने एक ट्रेनर के रूप में खड़ा होऊंगा. बचपन में मैं कभी चप्पल नहीं पहनता था. मैं दादर के एक बहुत गरीब परिवार से आता हूं.' विनोद ने अपनी जर्नी की शुरुआत पर बातें की और कहा कि उन्होंने मुंबई में एक जिम में फिटनेस ट्रेनर के रूप में काम शुरू किया था.





उन्होंने बताया कि सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर बनने से पहले उन्होंने 15 साल तक बॉडीबिल्डिंग की. उन्होंने कहा, 'जब आप 10-15 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं, तब आपको ऐसे मौके मिलते हैं.' विनोद ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि उन्होंने 12 साल तक जिस जिम में काम किया, उसे अपने सभी क्लाइंट्स के साथ छोड़ दिया, क्योंकि वे बेहतर फीस कमाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि वे ज्यादा कमाना चाहते थे और बड़े क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बांद्रा चले गए.

रितेश देशमुख के रिश्तेदार ने की सिफारिश

उन्होंने बताया कि बांद्रा जिम के मैनेजर ने उन्हें पहचाना और मौका दिया, जिससे एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर के रूप में उनकी शुरुआत हुई. विनोद ने कहा, 'मैंने बांद्रा में जीरो से शुरुआत की, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था. जिम में जो भी मिलता, मैं उसे ट्रेनिंग देता था. फिर रितेश देशमुख के एक रिश्तेदार ने मुझे देखा और उन्होंने उनसे मेरी सिफारिश की.'

आज करोड़ों की कमाई के हैं मालिक

उनका ये सफर रितेश के साथ शुरू हुआ. एक सिंपल सी शुरुआत देखते ही देखते बड़ा बन गया. फिल्म फोर्स के लिए जॉन अब्राहम को ट्रेनिंग देने के अपने समय को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं उस समय अपने करियर की ऊंचाई पर था और हर घंटे के 25,000 रुपये चार्ज करता था. उसी समय अनन्या बिरला ने भी मुझसे सम्पर्क किया और वे मुझे ज्यादा पैसे देते थे.'

विनोद ने अपनी कहानी बताते हुए यह भी बताया था कि अपने करियर के चरम पर वे हर दिन 16 घंटे काम करते थे. उन्होंने आगे कहा, 'मैंने 5-6 घर खरीदे. मैंने 15 करोड़ रुपये में एक जिम खरीदा.' बता दें, विनोद ने ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को भी ट्रेन किया है. दरअसल, अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनिंग में विनोद भी शामिल थे, जब उन्होंने 18 महीनों में 108 किलो वजन कम किया था.