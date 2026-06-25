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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCarry on Jatta 4 First Review: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन मेहता की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, एक्टर्स बोले- हंस-हंसकर पागल हो गए

Carry on Jatta 4 First Review: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन मेहता की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, एक्टर्स बोले- हंस-हंसकर पागल हो गए

Carry on Jatta 4 First Review: 'कैरी ऑन जट्टा 4' रिलीज होने जा रही है. फिल्म 26 जून से थिएटर में लगने वाली है. 24 जून को फिल्म की स्क्रीनिंग हुई. एक्टर्स ने फिल्म का रिव्यू किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 25 Jun 2026 08:07 PM (IST)
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गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का इंतजार खत्म होने जा रही है. फिल्म 26 जून को रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस में बहुत क्रेज है. बुधवार को फिल्म की स्क्रीनिंग हुई. इस दौरान शहनाज गिल, आयशा खान, रवि दुबे जैसे स्टार्स नजर आए. उन्होंने फिल्म का रिव्यू किया है. सभी ने फिल्म को बहुत शानदार बताया है. 

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कैसी है 'कैरी ऑन जट्टा 4'?

शहनाज गिल ने फिल्म का रिव्यू दिया. उन्होंने कहा, 'मैं हंस-हंस कर पागल हो गई. थिएटर में सबसे ज्यादा मैं हंस रही थीं. मजा आ गया. सभी को देखनी चाहिए. कैरी ऑन जट्टा 4 को सपोर्ट करो. मैं बता रही हूं कि ये फिल्म बहुत शानदार है. जरुर जाकर देखो.'

आयशा खान ने की जमकर तारीफ

वहीं आयशा खान ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, 'फिल्म बहुत ही शानदार थी. मैं पूरे टाइम सिर्फ हंस रही थी. अमेजिंग फिल्म है. फिल्म इतनी फनी है कि आप हंसते-हंसते थक जाओगे. मेरे लिए सरप्राइज वो था कि फिल्म में जो बच्चा है वो गिप्पी सर का बेटा है. उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है. बहुत शानदार.'

रवि दुबे ने भी फिल्म का रिव्यू किया. उन्होंने कहा, 'कमाल-कमाल फिल्म है.'

 
 
 
 
 
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फिल्म में नजर आएंगे ये स्टार्स
फिल्म को मीत कंग ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में गिप्पी ग्रेवाल, सरगुन मेहता, बिन्नू ढिल्लों, जसविंदर भल्ला, शिंदा ग्रेवाल, जैस्मीन बाजवा, स्वीटाज बराड़ जैसे स्टार्स हैं. फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा' फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है.

इसका पहला पार्ट 2012 में रिलीज हुआ था. फिल्म का दूसरा पार्ट 2018 में रिलीज हुआ. तीसरा पार्ट 2023 में आया था. सारे पार्ट्स को फैंस ने खूब पसंद किया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका किया. अब फिल्म के चौथे पार्ट से भी फैंस को काफी उम्मीदें हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 25 Jun 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
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