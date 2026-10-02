कैप्टन स्मित ने जीता सितारों का दिल, रवीना टंडन, सोनम कपूर समेत कई सेलेब्स ने की तारीफ

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में कॉकपिट के अंदर हुई झड़प के दौरान घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित माछर ने जिस तरह हालात संभाले और लोगों की जान बचाई उसने हर किसी का ध्यान खींचा है. बॉलीवुड के सितारों ने भी कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की तारीफ की है. रवीना टंडन, कंगना रनौत और सोनम कपूर समेत बॉलीवुड के कई सितारों ने उनके जज्बे को सलाम किया है.

मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कैप्टन स्मित माछर से जुड़ी कई पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कीं. इन पोस्ट्स में उन्होंने पायलट की बहादुरी और मुश्किल वक्त में यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की तारीफ की.

रवीना टंडन ने क्या कहा?

रवीना टंडन ने पोस्ट्स के माध्यम से कहा, ‘जब अपनी जान भी खतरे में हो, तब दूसरों को बचाने के लिए डटे रहना असाधारण हिम्मत की बात है.’ कैप्टन स्मित ने घायल होने के बावजूद हालात को संभालने की कोशिश की, जिसे लेकर उनकी जमकर तारीफ हो रही है.





कंगना ने पीएम मोदी की पोस्ट की शेयर

अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैप्टन स्मित की तारीफ वाली पोस्ट को री-शेयर किया. पीएम मोदी ने पायलट के धैर्य, सूझबूझ और हिम्मत की तारीफ की थी. पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित की तारीफ करते हुए कहा था, ‘कैप्टन स्मित ने बेहद धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. इस बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व है.’





सोनम कपूर ‘नीरजा’ में निभा चुकी हैं इस तरह का किरदार

सोनम कपूर ने भी कैप्टन स्मित की बहादुरी से जुड़ी खबर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की. उन्होंने भारतीय पायलट के साहस की सराहना की. बता दें सोनम फिल्म 'नीरजा' में फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट का किरदार निभा चुकी हैं, जिन्होंने 1986 में विमान में यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी.

कुणाल कपूर ने लिखी दिल की बात

शेफ और अभिनेता कुणाल कपूर ने कैप्टन स्मित के लिए एक खास पोस्ट लिखe. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, ‘मैं मानता हूं कि जिस वक्त हर सेकंड कीमती था, उस समय कैप्टन स्मित ने जो हिम्मत दिखाई, वो साधारण नहीं है. गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वे लोगों को बचाने के लिए लड़ता रहा और 174 लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की. मैं उनकी बहादुरी, सूझबूझ और हिम्मत को दिल से सलाम करता हूं.’

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शमिता और रिद्धिमा ने भी किया सलाम

इन सितारों के अलावा शमिता शेट्टी और रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी सोशल मीडिया पर कैप्टन स्मित की बहादुरी की तारीफ की. यानी फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े कई सितारे इस मुश्किल वक्त में पायलट के साहस के साथ खड़े नजर आए.

आखिर क्या हुआ था फ्लाइट में?

दरअसल, 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी. उड़ान के दौरान कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच झड़प हो गई और कैप्टन स्मित गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद यात्रियों और क्रू ने स्थिति को संभालने में मदद की. विमान को सऊदी अरब के ताबुक की ओर मोड़ा गया और वहां सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. घटना के बाद कैप्टन स्मित का इलाज कराया गया.