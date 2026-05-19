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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCannes 2026: पत्नी निवेदिता का हाथ थाम पहली बार कान्स पहुंचे अशोक सराफ, मराठी अंदाज ने जीता दिल

Cannes 2026: पत्नी निवेदिता का हाथ थाम पहली बार कान्स पहुंचे अशोक सराफ, मराठी अंदाज ने जीता दिल

Cannes 2026: मशहूर एक्टर अशोक सराफ ने पहली बार कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. वो अपनी पत्नी संग दिखें. दोनों ने इस दौरान अपने मराठी लुक से लोगों का ध्यान खींचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 19 May 2026 02:11 PM (IST)
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कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. कान्स में इंडियन सेलब्स का जलवा देखने को मिल रहा है. आलिया भट्ट, अदिति राव, करण जौहर, तारा सुतारिया और मोनी रॉय समेत कई सितारों ने शिरकत की और अपने ग्लैमरस लुक से खूब सुर्खियां बटोरी. वहीं अब वेटरन एक्टर अशोक सराफ भी पहली बार अपनी पत्नी और एक्ट्रेस निवेदिता सराफ के साथ कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे. 

78 की उम्र में अशोक सराफ ने ली रेड कार्पेट पर एंट्री
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में 78 साल के अशोक सराफ ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस निवेदिता सराफ के साथ रेड कार्पेट पर एंट्री ली. उनकी मौजूदगी ने कान्स में मराठी सिनेमा और संस्कृति को खास पहचान दिलाई और फेस्टिवल में मराठी रंग भी देखने को मिला.

Cannes 2026: पत्नी निवेदिता का हाथ थाम पहली बार कान्स पहुंचे अशोक सराफ, मराठी अंदाज ने जीता दिल

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मराठी अंदाज ने जीता दिल
रेड कार्पेट पर अशोक सराफ व्हाइट कलर का जोधपुरी जैकेट और ब्लैक ट्राउजर में नजर आए. वहीं निवेदिता सराफ फ्लोरल साड़ी और जरी वर्क वाले शॉल में बेहद खूबसूरत दिखीं. दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामें हुए पोज दिए.  उनकी कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फैंस को दोनों का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

 
 
 
 
 
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कौन हैं अशोक सराफ?
बता दें, अशोक सराफ मराठी सिनेमा, टीवी और थिएटर के सबसे मशहूर कलाकारों में गिने जाते हैं. उनका करियर पांच दशक से भी ज्यादा लंबा रहा है और उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज और थिएटर में अपनी खास पहचान बनाई है.

वो अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल एक्टिंग के लिए खूब पसंद किए जाते हैं. अशोक सराफ को एकता कपूर के कॉमेडी शो 'हम पांच' से घर-घर पहचान मिली. इसके अलावा 'अशी ही बनवा बनवी', 'एक दाव भुताचा', 'धूम धड़ाका' और 'गम्मत जम्मत' जैसी मराठी फिल्मों में भी उनके काम को काफी सराहा गया.

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वो 'करण अर्जुन', 'यस बॉस', 'सिंघम' और 'प्यार किया तो डरना क्या' जैसी हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. भारतीय मनोरंजन जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें कई महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स भी शामिल हैं. इसके अलावा सिनेमा और परफॉर्मिंग आर्ट्स में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है.

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Published at : 19 May 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Ashok Saraf Cannes 2026 Nivedita Saraf
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