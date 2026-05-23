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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCannes 2026: बॉडीगार्ड की हाइट देख सरप्राइज हुई ऐश्वर्या, कान्स में फोटो खिंचवाने की लगी लाइन

Cannes 2026: बॉडीगार्ड की हाइट देख सरप्राइज हुई ऐश्वर्या, कान्स में फोटो खिंचवाने की लगी लाइन

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने कान्स 2026 में शानदार एंट्री की है. उनको देखते ही लोगो की भीड़ उमड़ पड़ी. सभी ने एक्ट्रेस से साथ फोटोजज क्लिक करवाई. उनके कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 23 May 2026 01:31 PM (IST)
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कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर अपने शानदार अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. फैंस कान्स में उन्हें देखने के लिए बेताब थे. जैसे ही एक्ट्रेस का लुक सामने आया, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल होने लगीं. हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपने रॉयल और ग्लैमरस अवतार से फैंस का दिल जीत लिया.

ऐश्वर्या राय बच्चन ने कान्स में लूटी महफिल
कान्स 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने जैसे ही रेड कार्पेट पर एंट्री की, हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं. एक्ट्रेस ब्लू कलर स्टाइलिश गाउन में नजर आई. ऐश्वर्या का स्टाइल, कॉन्फिडेंस और ग्रेस देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आया. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनके लुक को 'क्वीन ऑफ कान्स' बता रहे हैं और उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Cannes 2026: बॉडीगार्ड की हाइट देख सरप्राइज हुई ऐश्वर्या, कान्स में फोटो खिंचवाने की लगी लाइन

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उन्होंने अपने लुक को मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है. खुले बालों में ऐश्वर्या बेहद ही खूबसूरत लग रही थी. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए हैं.

Cannes 2026: बॉडीगार्ड की हाइट देख सरप्राइज हुई ऐश्वर्या, कान्स में फोटो खिंचवाने की लगी लाइन

कान्स में फोटो खिंचवाने की लगी लाइन
ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे ही होटल के अंदर आईं, फैंस और फोटोग्राफर्स की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी. इस दौरान एक्ट्रेस लंबे-चौड़े बॉडीगार्ड की हाइट देखकर खुद भी सरप्राइज नजर आईं. वहीं ऐश्वर्या के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लोगों की लाइन लग गई, जिसकी वीडियो और फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

 
 
 
 
 
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बता दें, कान्स से एक्ट्रेस का दूसरा लुक भी सामने आ गया है. जिसमें वो लाइट पिंक कलर का गाउन पहने दिखी. लोग एक्ट्रेस से इस लुक के भी दीवाने नजर आ रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 May 2026 01:31 PM (IST)
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Aishwarya Rai Cannes 2026
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