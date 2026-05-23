कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर अपने शानदार अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. फैंस कान्स में उन्हें देखने के लिए बेताब थे. जैसे ही एक्ट्रेस का लुक सामने आया, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल होने लगीं. हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपने रॉयल और ग्लैमरस अवतार से फैंस का दिल जीत लिया.

ऐश्वर्या राय बच्चन ने कान्स में लूटी महफिल

कान्स 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने जैसे ही रेड कार्पेट पर एंट्री की, हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं. एक्ट्रेस ब्लू कलर स्टाइलिश गाउन में नजर आई. ऐश्वर्या का स्टाइल, कॉन्फिडेंस और ग्रेस देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आया. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनके लुक को 'क्वीन ऑफ कान्स' बता रहे हैं और उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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उन्होंने अपने लुक को मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है. खुले बालों में ऐश्वर्या बेहद ही खूबसूरत लग रही थी. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए हैं.

कान्स में फोटो खिंचवाने की लगी लाइन

ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे ही होटल के अंदर आईं, फैंस और फोटोग्राफर्स की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी. इस दौरान एक्ट्रेस लंबे-चौड़े बॉडीगार्ड की हाइट देखकर खुद भी सरप्राइज नजर आईं. वहीं ऐश्वर्या के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लोगों की लाइन लग गई, जिसकी वीडियो और फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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बता दें, कान्स से एक्ट्रेस का दूसरा लुक भी सामने आ गया है. जिसमें वो लाइट पिंक कलर का गाउन पहने दिखी. लोग एक्ट्रेस से इस लुक के भी दीवाने नजर आ रहे हैं.

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