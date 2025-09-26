एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर एपी ढिल्लों आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अब पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन ने अपने सबसे बड़े लाइव एक्सपीरियंस का अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि वो देशभर के 8 शहरों में अपना तीसरा बड़ा टूर करने वाले हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

मुंबई के फैंस को एपी ढिल्लों के को कॉन्सर्ट के लिए चुकाएंगे बड़ी रकम

आपको बता दें, एपी ढिल्लों का ये टूर दिसंबर के महीने से शुरू होने वाला है. इसकी अर्ली बर्ड टिकट सेल्स वीजा कार्ड होल्डर्स के लिए आज यानी 26 सितंबर से बुक माय शो पर लाइव है.

जनरल टिकट की सेल्स 28 सितंबर से 12 बजे से शुरू होने वाली है. एपी ढिल्लों के मुंबई वाले शो की टिकट प्राइस 3,200 रुपए हैं तो वहीं VVIP टिकट की कीमत सुन तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा. इस VVIP एक्सपीरियंस के लिए आपको 6.25 लाख का टिकट खरीदना पड़ेगा और इसके साथ आपको VVIP ट्रीटमेंट भी ऑफर किया जाएगा.

6.25 लाख के पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं?

आपको बता दें, इस महंगे पैकेज में आपको शानदार फैसिलिटीज भी दी जाएंगी. इसमें आपको 15 लोगों के लिए VVIP क्रिस्टल टेबल मिलेगा जहां आप एक ऊंचे व्यूइंग प्लेटफॉर्म और पार्शियल सिटिंग टेबल के साथ आप दिल खोल कर इस कॉन्सर्ट का आनंद उठा सकते हैं.

इसके साथ ही अलग से एंट्री लेन्स, वॉशरूम, गौरमेट फूड और 8 प्रीमियम बॉटल्स भी दी जाएंगी. इसमें 24 बीयर बॉटल और 24 एनर्जी ड्रिंक्स के बॉटल भी शामिल होंगे.



कब और कहां-कहां होगा 'ब्राऊन मुंडे' सिंगर का वन ऑफ वन टूर

एपी ढिल्लों ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शो के डिटेल्स शेयर किए हैं. इस पोस्ट के मुताबिक सिंगर का ये टूर 5 दिसंबर को अहमदाबाद से शुरू होगा. इसके बाद वो 7 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में अपने फैंस के लिए परफॉर्म करेंगे.

12 दिसंबर लुधियाना में, 14 दिसंबर पुणे, 19 दिसंबर बेंगलुरु, 21 दिसंबर कोलकाता और 26 दिसंबर को मुंबई में एपी ढिल्लों के स्पेशल परफॉर्मेंसेस आप एंजॉय कर सकते हैं. पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन 28 दिसंबर को जयपुर में परफॉर्म करने के बाद अपना ये टूर कंप्लीट करेंगे.