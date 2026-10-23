Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBREAKING: दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली पुलिस की हरी झंडी, 30 अक्टूबर को तय समय पर होगा शो

BREAKING: दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली पुलिस की हरी झंडी, 30 अक्टूबर को तय समय पर होगा शो

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को पुलिस से मंजूरी मिल गई है. ये शो अब तय समय पर ही 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 23 Oct 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने लाइव कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में हैं. उनके अलग-अलग शहरों में लाइव कॉन्सर्ट इंडिया में होने वाले हैं. ऐसे में अब दिलजीत के दिल्ली कॉन्सर्ट को पुलिस से मंजूरी गई है, जिसके बाद अब ये इवेंट 30 अक्टूबर को तय समय पर ही आयोजित किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने कई शर्त रखी थी, जिसमें प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की संख्या से लेकर, भीड़ और तमाम चीजें रखी गई थी, जब ऑर्गनाइजर ने इस पर अपनी मंजूरी दी तब दिल्ली पुलिस ने परमिशम दी है. आपको बता दें कि इसके पहले दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को लेकर जानकारी सामने आई थी कि उनके इस कॉन्सर्ट को मंजूरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इसके कैंसिल होने के आसार बन रहे थे लेकिन अब शो को मंजूरी मिलने की खबर के बाद फैंस के बीच खुशी का माहौल है.

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आत्मघाती हमले की धमकी

वहीं, दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट मुंबई में भी 27 नवंबर को होना था. इसके पहले इसकी तैयारी शुरू होती कि उन्हें एक ई-मेल के जरिए आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है. नवी मुंबई के ऐरोली स्थित वाइबग्योर हाई स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का भी जिक्र किया था.

यह भी पढ़ें: 'जेलर 2' ने तोड़ा 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म

27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम प्रस्तावित था. इस कार्यक्रम में ग्रेनेड से हमला करने की धमकी दी गई, जिसके बाद मुंबई में हड़कंप मच गया. वहीं, इस ई-मेल में अमिताभ बच्चन के जलसा पर भी हमले की बात कही गई थी.

कहां-कहां होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट?

बहरहाल, अगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बारे में बात की जाए कि ये कहां-कहां इंडिया में होने वाले हैं तो ये कई शहरों में होंगे. दिल्ली में जहां 30 अक्टूबर को होने वाला है तो वहीं, 15 नवंबर इंदौर, 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई,  29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ में होने वाला है. 

दिलजीत की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो सिंगर के साथ ही बेहतरीन एक्टर भी हैं. उनकी आखिरी रिलीज फिल्म 'सतलुज' है. इसके पहले वो 'मैं वापस आऊंगा' और 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्म में काम कर चुके हैं. वो पंजाबी फिल्म 'सरदारजी 3' को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान एक्ट्रेस ने काम किया था, जिसकी वजह से विवाद रहा था. क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में बैन कर दिया गया था.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
DILJIT DOSANJH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बहुत कुछ ऐसा हुआ...' क्यों अलग हुए थे शाहिद-करीना? एक्ट्रेस ने दिया था ऐसा जवाब
'बहुत कुछ ऐसा हुआ...' क्यों अलग हुए थे शाहिद-करीना? एक्ट्रेस ने दिया था ऐसा जवाब
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन और दिलजीत दोसांझ को मिली जान से मारने की धमकी, आत्मघाती हमले की दी चेतावनी
अमिताभ बच्चन-दिलजीत दोसांझ को मिली जान से मारने की धमकी, आत्मघाती हमले की चेतावनी
बॉलीवुड
'काम के चक्कर में रिश्ते खो दिए', जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर रो पड़े आमिर खान
'काम के चक्कर में रिश्ते खो दिए', जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर रो पड़े आमिर खान
बॉलीवुड
Ramayana Advance Booking Day 1: रणबीर की 'रामायण' पर रिलीज से पहले नोटों की बारिश, एडवांस बुकिंग में 8 करोड़ के हुई पार
'रामायण' पर रिलीज से पहले नोटों की बारिश, एडवांस बुकिंग में 8 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya ने कर दिया दिल का हाल बयां! Proposal सुन खिसक गई Jeet की पैरों तले जमीन #sbs
Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा
‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
LIVE: सौरव दास और रांका SEM के सामने हुए पेश, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
LIVE: सौरव दास और रांका SEM के सामने हुए पेश, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
विश्व
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
इंडिया
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget