हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBreak Up Day 2026: ‘ओ बेदरदिया’ से ‘बेख्याली’ तक, दिल टूटने के दर्द को खूबसूरती से बयां करते हैं ये गाने

Break Up Day 2026: ‘ओ बेदरदिया’ से ‘बेख्याली’ तक, दिल टूटने के दर्द को खूबसूरती से बयां करते हैं ये गाने

Break Up Day 2026: आज, 21 फरवरी को ब्रेकअप डे के मौके पर हम बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो टूटे दिल के दर्द को खूबसूरती से बयां करते हैं. यहां देखे पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड ने सालों से ऐसे कई बेहतरीन गाने दिए हैं, जो टूटे दिल के दर्द को बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं. जब रिश्ते खत्म होते हैं और जज्बात उलझ जाते हैं, तब यही गाने हमारे एहसासों की आवाज बन जाते हैं. कभी ये आंसुओं के साथ बहते हैं, तो कभी चुपचाप दिल को सुकून देते हैं. ब्रेकअप डे पर आइए याद करते हैं ऐसे ही गाने, जो हर टूटे दिल की कहानी कहते हैं.

'ओ बेदर्देया' 
अरिजीत सिंह की दर्दभरी आवाज इस गाने को बेहद इमोशनल बना देती है. इसके बोल बेवफाई की चुभन और बेरहम प्यार से रहम की गुहार को बयां करते हैं, इसलिए यह उन लोगों के लिए खास है जो ठंडी पड़ चुकी मोहब्बत के दर्द से गुजर रहे हैं.

'चन्ना मेरेया'
फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का ये गाना एकतरफा प्यार और दर्दभरी जुदाई का बेहतरीन उदाहरण है. सूफी अंदाज और दिल को छू लेने वाले बोल अधूरी मोहब्बत की खूबसूरती और उसे छोड़ने के दर्द को बेहद भावुक तरीके से बयां करते हैं.

'अगर तुम साथ हो' 
यह गाना रिश्ते में खुद को खो देने की घुटन को बेहद खूबसूरती से दिखाता है. अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज इस गाने को और गहरा बना देती है, जो उन लोगों के दिल को छूता है जो अधूरे रिश्तों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं.

'कबिरा'
यह गाना प्यार में बिछड़ने के बाद की खामोशी और अकेलेपन को गहराई से महसूस कराता है. ‘कबिरा’ का एनकोर वर्जन उस पल को बयां करता है, जब ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा पीछे छूट जाता है और इंसान नई राह चुनने से पहले खुद से सवाल करने लगता है. 

'तड़प-तड़प' 
K. K. की दमदार आवाज में यह गाना टूटे दिल की गहरी पीड़ा को बखूबी बयां करता है. इसके भावुक बोल और संगीत उस दौर की याद दिलाते हैं, जब बॉलीवुड में दिल टूटने का दर्द बड़े और सिनेमाई अंदाज में दिखाया जाता था.

'बेखयाली' 
यह गाना उस बेचैनी और दर्द को दिखाता है, जब आप किसी को भूलना चाहते हैं लेकिन हर ख्याल फिर उसी की याद दिला देता है. इसकी तेज, कच्ची और भावुक आवाज टूटे दिल की तड़प और खालीपन को गहराई से महसूस कराती है.

'हमारी अधूरी कहानी'
कुछ प्रेम कहानियां पूरी होने के लिए नहीं बनतीं, खुशहाल अंत तो दूर की बात है. यह टाइटल ट्रैक अधूरी मोहब्बत को समर्पित एक भावुक और संगीत से भरपूर गाना है, जो उन लोगों के दिल को छूता है जिन्हें लगता है कि उनकी कहानी बिना किसी चेतावनी के अधूरी रह गई.

'मैं जहां रहूं'
राहत फतेह अली ख़ान की मधुर आवाज में यह गाना दूरियों के बावजूद दिल में बसने वाली मोहब्बत की याद को बयां करता है. यह उन लोगों के लिए एक सुकून भरा एहसास है, जो आज भी किसी खास को अपने दिल में संभाले हुए हैं.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Ae Dil Hai Mushkil Bekhayali Channa Mereya O Bedardeya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Break Up Day 2026: ‘ओ बेदरदिया’ से ‘बेख्याली’ तक, दिल टूटने के दर्द को खूबसूरती से बयां करते हैं ये गाने
ब्रेकअप डे 2026: ‘ओ बेदरदिया’ से ‘बेख्याली’ तक, दिल टूटने के दर्द को खूबसूरती से बयां करते हैं ये गाने
बॉलीवुड
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 29: नई रिलीज फिल्मों के बीच भी डटी हुई है सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?
नई रिलीज फिल्मों के बीच भी डटी हुई है सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह को मिले धमकी भरे वॉइस नोट में हेरी बॉक्सर की आवाज की हुई पुष्टि, पुलिस ने दर्ज की FIR
रणवीर सिंह को मिले धमकी भरे वॉइस नोट में हेरी बॉक्सर की आवाज की हुई पुष्टि, एफआईआर दर्ज
Advertisement

वीडियोज

India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget