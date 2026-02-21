बॉलीवुड ने सालों से ऐसे कई बेहतरीन गाने दिए हैं, जो टूटे दिल के दर्द को बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं. जब रिश्ते खत्म होते हैं और जज्बात उलझ जाते हैं, तब यही गाने हमारे एहसासों की आवाज बन जाते हैं. कभी ये आंसुओं के साथ बहते हैं, तो कभी चुपचाप दिल को सुकून देते हैं. ब्रेकअप डे पर आइए याद करते हैं ऐसे ही गाने, जो हर टूटे दिल की कहानी कहते हैं.

'ओ बेदर्देया'

अरिजीत सिंह की दर्दभरी आवाज इस गाने को बेहद इमोशनल बना देती है. इसके बोल बेवफाई की चुभन और बेरहम प्यार से रहम की गुहार को बयां करते हैं, इसलिए यह उन लोगों के लिए खास है जो ठंडी पड़ चुकी मोहब्बत के दर्द से गुजर रहे हैं.

'चन्ना मेरेया'

फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का ये गाना एकतरफा प्यार और दर्दभरी जुदाई का बेहतरीन उदाहरण है. सूफी अंदाज और दिल को छू लेने वाले बोल अधूरी मोहब्बत की खूबसूरती और उसे छोड़ने के दर्द को बेहद भावुक तरीके से बयां करते हैं.

'अगर तुम साथ हो'

यह गाना रिश्ते में खुद को खो देने की घुटन को बेहद खूबसूरती से दिखाता है. अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज इस गाने को और गहरा बना देती है, जो उन लोगों के दिल को छूता है जो अधूरे रिश्तों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं.

'कबिरा'

यह गाना प्यार में बिछड़ने के बाद की खामोशी और अकेलेपन को गहराई से महसूस कराता है. ‘कबिरा’ का एनकोर वर्जन उस पल को बयां करता है, जब ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा पीछे छूट जाता है और इंसान नई राह चुनने से पहले खुद से सवाल करने लगता है.

'तड़प-तड़प'

K. K. की दमदार आवाज में यह गाना टूटे दिल की गहरी पीड़ा को बखूबी बयां करता है. इसके भावुक बोल और संगीत उस दौर की याद दिलाते हैं, जब बॉलीवुड में दिल टूटने का दर्द बड़े और सिनेमाई अंदाज में दिखाया जाता था.

'बेखयाली'

यह गाना उस बेचैनी और दर्द को दिखाता है, जब आप किसी को भूलना चाहते हैं लेकिन हर ख्याल फिर उसी की याद दिला देता है. इसकी तेज, कच्ची और भावुक आवाज टूटे दिल की तड़प और खालीपन को गहराई से महसूस कराती है.

'हमारी अधूरी कहानी'

कुछ प्रेम कहानियां पूरी होने के लिए नहीं बनतीं, खुशहाल अंत तो दूर की बात है. यह टाइटल ट्रैक अधूरी मोहब्बत को समर्पित एक भावुक और संगीत से भरपूर गाना है, जो उन लोगों के दिल को छूता है जिन्हें लगता है कि उनकी कहानी बिना किसी चेतावनी के अधूरी रह गई.

'मैं जहां रहूं'

राहत फतेह अली ख़ान की मधुर आवाज में यह गाना दूरियों के बावजूद दिल में बसने वाली मोहब्बत की याद को बयां करता है. यह उन लोगों के लिए एक सुकून भरा एहसास है, जो आज भी किसी खास को अपने दिल में संभाले हुए हैं.