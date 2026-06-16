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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 7 करोड़ में बनी वो मराठी फिल्म जिसने कमाया था 457 परसेंट का प्रॉफिट, नाना पाटेकर ने निभाया लीड रोल

Box Office: 7 करोड़ में बनी वो मराठी फिल्म जिसने कमाया था 457 परसेंट का प्रॉफिट, नाना पाटेकर ने निभाया लीड रोल

नाना पाटेकर की फिल्म 'नट सम्राट' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाई थी. फिल्म ने 450 परसेंट से ज्यादा का मुनाफा दिया था. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

Reported By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Jun 2026 05:56 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों मराठी फिल्में धमाल मचा रही हैं. 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया. वहीं 'देऊळ बंद 2' 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली मराठी फिल्म बन गई है. आज हम आपको एक ऐसी मराठी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था. फिल्म में नाना पाटेकर लीड रोल में थे और फिल्म ने 450 परसेंट से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था.

'नट सम्राट' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी. ये नाना पाटेकर की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है. फिल्म को महेश मांजरेकर ने बनाया था. ये मराठी प्ले 'नट सम्राट' पर बेस्ड है. फिल्म को क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था. फिल्म के डायरेक्शन, सिनमेटोग्राफी और स्क्रीनप्ले की काफी चर्चा रही. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिला. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने 39 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही.

ये भी पढ़ें- Deool Band 2 Day 26 Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनी 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म, 583% का मुनाफा और रचा इतिहास

फिल्म 7 करोड़ के बजट में बनी थी. 39 करोड़ की फिल्म ने कमाई की. फिल्म ने 457.14 परसेंट का प्रॉफिट कमाया था. ये फिल्म टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्मों की लिस्ट में शामिल है.

इस फिल्म में मेधा मांजरेकर, विक्रम गोखले, मृण्मयी देशपांडे, सुनील बर्वे, और अजीत परब जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म को नाना पाटेकर ने प्रोड्यूस किया था.

दो भाषाओं में बना रीमेक

बता दें कि 2018 में इस फिल्म का गुजराती में रीमेक बना था. फिल्म का टाइटल मराठी वाला ही था. 2023 में फिल्म तेलूगू में बनी. फिल्म का टाइटल Rangamarthanda था.

नाना पाटेकर के वर्कफ्रंट की बात करें तो अब एक्टर को फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा जाएगा. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इससे पहले नाना पाटेकर को 'ओ रोमियो' में देखा गया था. इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में थे. 

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Jun 2026 05:56 PM (IST)
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