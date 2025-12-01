इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आजकल कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में अभी थिएटर में चल रही हैं. फिलहाल धनुष और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाए हुए हैं. वहीं इस फिल्म के साथ रिलीज हुई ‘गुस्ताख इश्क’ सुस्त साबत हो रही है. चलिए यहां जानते हैं संडे को इन फिल्मों सहित ‘दे दे प्यार दे 2’ और 120 बहादुर सहित तमाम फिल्मों का कलेक्शन कितना रहा है?

‘तेरे इश्क में’ ने संडे को कितन किया कलेक्शन?

धनुष और कृति सेनन की इंटेंस लव स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के तीन दिन के अंदर, फिल्म ने इंडिया में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को 18 करोड़ रुपये कमाए और इसे वीकेंड का फुल फायदा मिला है. इस फिल्म का तीन दिनों का टोटल कलेक्शन अब तक 51.75 करोड़ रुपये हो गया है.

‘गुस्ताख इश्क’ का रविवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘गुस्ताख इश्क’ में विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसीरुद्दीन शाह ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर ठंडा परफॉर्म कर रही है. वहीं रिलीज के अपने तीसरे दिन औसत से कम परफॉर्म किया. विभु पुरी के डायरेक्शन में बनी इस हिंदी ड्रामा ने अपने पहले रविवार को सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक महज 0.21 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल इंडिया कलेक्शन 1.16 करोड़ रुपये हो गया है.

'दे दे प्यार दे 2' ने तीसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

अजय देवगन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म दे दे प्यार दे 2 ने तीसरे रविवार, 30 नवंबर, 2025 को थिएटर में 17 दिन पूरे कर लिए. स इसने अपने सत्रहवें दिन 1.40 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले दिन (16वें दिन) के मुकाबले थोड़ी बढ़त दिखाता है, जब इसने 1.35 करोड़ रुपये कमाए थे. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अब तक भारत में 71.10 करोड़ रुपये कमाए हैं.

'120 बहादुर' ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?

फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म, 120 बहादुर, अपने 10वें दिन दर्शकों को स्क्रीन पर खींचने में नाकाम रही. फिल्म ने अपने दूसरे रविवार को 0.79 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 16.94 करोड़ रुपये हो गया. फरहान के अलावा, रजनीश घई के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राशि खन्ना, विवान भथेना और अन्य अहम रोल में हैं.

'मस्ती 4' ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?

मस्ती फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट 'मस्ती 4' बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई है. फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और ये अपनी आधी लागत भी वसूल नहीं कर पाई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को इस फिल्म ने महज 20 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसका 10 दिनों का भारत में कुल कलेक्शन अब 14.44 करोड़ रुपये हो गया है.