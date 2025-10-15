हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office Clash: 21 नवंबर को फुल रहेंगे थिएटर्स, बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती 4' से भिड़ेंगी ये 2 बॉलीवुड फिल्में

Box Office Clash: 21 नवंबर को फुल रहेंगे थिएटर्स, बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती 4' से भिड़ेंगी ये 2 बॉलीवुड फिल्में

Box Office Clash On 21st November: 21 सितंबर को एक साथ तीन बॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश देखने को मिलेगा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Oct 2025 06:34 PM (IST)
हर महीने थिएटर्स में एक सो बढ़कर एक हिंदी और साउथ फिल्में रिलीज होती हैं. त्योहारों के मौके पर तो बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश भी देखने को मिलता है. लेकिन नवंबर के महीने में बिना किसी त्योहार के भी बॉक्स ऑफिस पर एक ही दिन कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. 21 सितंबर को एक साथ तीन बॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं.

मस्ती 4

  • साल की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' नवंबर में ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.
  • मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 नवंबर को बड़े पर्दे पर आएगी.
  • 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासनी लीड रोल्स में दिखाई देंगे.
  • इसके अलावा एल्नाज नोरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह बतौर लीड एक्ट्रेसेस नजर आएंगी.
  • 'मस्ती 4' में जेनेलिया देशमुख और बिग बॉस 19 फेम एक्ट्रेस नताशा जिनकोवा का कैमियो भी होगा. 

120 बहादुर

  • फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
  • अब ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है जहां बॉक्स ऑफिस पर ये मस्ती 4 से टकराएगी.
  • '120 बहादुर' 1962 में रेजांग ला की लड़ाई से इंस्पायर्ड जिसमें फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह के रोल में नजर आएंगे.
  • फिल्म में अंकित सिवाच और राशि खन्ना भी अहम किरदार अदा करते दिखाई देंगे.
  • '120 बहादुर' को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म से फरहान लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं.

हॉन्टेड: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी

  • 'हॉन्टेड: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी' एक हॉरर फिल्म है जिसे विक्रम भट्ट बना रहे हैं.
  • ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड' का सीक्वल है जो 21 नवंबर 2025 को ही रिलीज हो रही है.
  • फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे लीड रोल भूमिका निभाने वाले हैं.

21 नवंबर को साउथ फिल्में भी होंगी रिलीज 
21 नवंबर को कई साउथ फिल्में भी थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में 'बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी' और 'फुल मील्स' शामिल हैं. इसके अलावा कई हॉलीवुड फिल्में भी इसी दिन पर्दे पर दस्तक देंगी. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश देखने को मिलेगा.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 06:30 PM (IST)
120 Bahadur Mastii 4 Haunted: Ghosts Of The Past 3D
