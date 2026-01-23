Border 2 X Review: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग, बोले- 'देखकर रोंगटे खड़े हो गए, ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
Border 2 X Review: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने फिल्म की जमकर तारीफ की है यहां तक कि इसे साल की पहली ब्लॉकबस्टर बता दिया है.
सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने फाइनली 23 जनवरी, शुक्रवार यानी आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. फिल्म के ट्रेलर और गानों की वजह से इसका पहले ही काफी हाईप क्रिएट हो गया था जिसके चलते इसकी शानदार एडवांस बुकिंग हुई है. वहीं फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए भी सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. इसी के साथ तमाम दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है. जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ लोगों को कैसी लगी है?
लोगों को कैसी लगी बॉर्डर 2
'बॉर्डर 2' 1997 की क्लासिक फिल्म का स्प्रिचुअल सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड हैं. साल 2026 की सबसे बड़ी सीक्वल फिल्मों में से एक मानी जा रही ये फिल्म अब सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसने उम्मीद के मुताबिक लोगों का दिल जीत लिया है. फिल्म को लोग साल 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.
एक एक्स यूजर ने लिखा, "हाई ऑक्टेन वर्जन, एक सिनेमैटिक जीत, रेटिंग 4.5/5, प्योर एड्रेनालाईन और रॉ इमोशनंस, यह देशभक्ति फिल्म मेकिंग में एक मास्टर क्लास है और सनी हर फ्रेम में हमारे सैनिकों के साहस को सलाम करते हुए अनमैच्ड इंटेंसिटी के साथ वापसी करते हैं. "
The High Octane Version#Border2Review: A CINEMATIC TRIUMPH 🇮🇳🔥— LoveAngels🦋 (@lovesangel088) January 22, 2026
Rating: ⭐⭐⭐⭐💫 (4.5/5)
Pure adrenaline & raw emotion. It is a masterclass in patriotic filmmaking & honors the courage of our soldiers with every frame Sunny returns with unmatched intensity#Border2 #SunnyDeol pic.twitter.com/xvTH38gklE
एक और यूजर ने लिखा, अभी-अभी बॉर्डर 2 देखी, रिव्यू रेटिंग: 5 में से साढ़े चार स्टार, बॉर्डर 2 बड़े स्केल, डीप इमोशंस ज़बरदस्त राष्ट्रवाद के साथ देशभक्ति से भरपूर मास सिनेमा की आत्मा को वापस लाती है यह सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं है, बल्कि सिनेमाघरों के लिए बनाया गया एक इमोशन पैक्ड बैटलफिल्ड एक्सपीरियंस है.”
Just watched #Border2 🔥REVIEW— suraj (@MRSURAJ1782) January 22, 2026
Rating: ⭐⭐⭐⭐½ / 5#Border2 brings back the soul of patriotic mass cinema with bigger scale, deeper emotions, and thunderous nationalism 🇮🇳
This is not just a film it’s an emotion-packed battlefield experience made for theatres. pic.twitter.com/7YOVaClouU
कई और यूजर्स ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है और इसे शानदार मस्ट वॉच फिल्म बताया है.
#Border2Review— Kapil Bhargava (@lazykapil) January 22, 2026
Border2: BRILLIANT 🇮🇳
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Power, patriotism and pride come together in #Border2, a film that fills your heart with national pride while paying a heartfelt tribute to our armed forces. Highly recommended!
Director #AnuragSingh delivers a rousing,… pic.twitter.com/jjxS7ZUZUK
एक यूजर ने बॉर्डर 2 को बताया साल की पहली ब्लॉकबस्टर
एक अन्य यूजर ने लिखा, "बॉर्डर 2 रिव्यू: 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर, सबसे पहले, यह बॉर्डर पार्ट 1 के लेवल की फिल्म नहीं है, इसलिए दोनों की तुलना न करें, बॉर्डर 2 बड़े स्केल, गहरी भावनाओं और ज़बरदस्त राष्ट्रवाद के साथ देशभक्तिपूर्ण मास सिनेमा की आत्मा को वापस लाती है. और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि गदर 2 के बाद सनी देओल पाजी का जलवा लौट आया है, वरुण धवन ने फिल्म में अपने सभी को-स्टार्स से बेहतर परफॉर्म किया है, डायलॉग्स मेजर हाई पॉइंट हैं – हार्ड हिटिंग, प्रभावशाली और देशभक्तिपूर्ण, बिना उग्र राष्ट्रवाद के... बड़े पर्दे पर प्रभाव डालने के लिए लिखे गए हैं."
Border 2 Review : FIRST BLOCKBUSTER OF 2026 💥— Funbir Singh (@FunbirSingh) January 23, 2026
First of all, this is not a movie of the level of Border part 1 , so don't compare both🙏#Border2 brings back the soul of PATRIOTIC mass cinema with BIGGER and scale, deeper emotions, and thunderous nationalism 🇮🇳
And all I can… pic.twitter.com/wdMgxJnzjq
कई और यूजर्स ने भी फिल्म को देशभक्ति से भरा और रौंगटे खड़े कर देने वाला बताया है.
For many of us, #Border wasn't just a Movie - it was an EMOTION. The CRITICS AGREE: #Border2 carries that same SOUL forward.— Filmi Guru (@TheFilmiGuru) January 23, 2026
It’s RARE for a SEQUEL to live up to such a MASSIVE LEGACY, but word is that this chapter is just as POWERFUL and WON'T LET THE FANS DOWN.
🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/znqnsg0rsC
#Border2: OUTSTANDING BLOCKBUSTER 🔥🥵💥.— its cinema (@itsciiinema) January 22, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️💫 4.5/5 !!
Power. Patriotism. Pride... #Border2 makes your heart swell with pride... The film salutes the nation as well as the armed forces... STRONGLY RECOMMENDED. #Border2Review #SunnyDeol https://t.co/xapR5hrB76 pic.twitter.com/KYxJeJQDyU
#OneWordReview...#Border2: OUTSTANDING.— JUST BUDDY (@naguverse) January 23, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½
STRONGLY RECOMMENDED. pic.twitter.com/rqUOdZYOSX
बॉर्डर 2 स्टार कास्ट
बॉर्डर 2 में सनी देओल ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका निभाई है, जबकि वरुण मेजर होशियार सिंह दहिया, पीवीसी के रूप में नजर आ रहे हैं. दिलजीत दोसांझ ने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है वहीं अहान शेट्टी लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ पियस अल्फ्रेड नोरोन्हा, एमवीसी की भूमिका में हैं. फिल्म में मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा ने भी अहम भूमिका निभाई है.
