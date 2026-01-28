हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Worldwide BO Collection Day 5: पांच दिन में ही सनी देओल की फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' को दी धोबी पछाड़, कर लिया है इतना कलेक्शन

Border 2 Worldwide BO Collection Day 5: पांच दिन में ही सनी देओल की फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' को दी धोबी पछाड़, कर लिया है इतना कलेक्शन

Border 2 Worldwide Collection: सनी देओल की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म का दुनियाभर में डंका बजा हुआ है. इसने आमिर खान की सितारे जमीन पर को भी पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Jan 2026 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल की फिल्म ने जनवरी में लंबी छलांग लगा दी है. ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक रुकने वाली नहीं है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कई रिकॉर्ड तोड़ रही है और आगे भी तोड़ने वाली है. बॉर्डर 2 को रिलीज हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं और वर्ल्डवाइड इसने जबरदस्त कमाई कर ली है. बॉर्डर 2 ने पांच दिनों में ही आमिर खान की सितारे जमीन पर को पीछे छोड़ दिया है.

बॉर्डर 2 इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज भी शानदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म को 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. बॉर्डर 2 साल के शुरुआत में ही एक ट्रेंड सेट करने वाली है. फिल्म का पांचवें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन सामने आ गया है और इसने आमिर खान का पत्ता साफ कर दिया है.

वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन

बॉर्डर 2 के ओपनिंग डे पर भी अच्छी कमाई की थी. फिल्म ने चार दिन में 180 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई रिपब्लिक डे पर 59 करोड़ की है. मंगलवार को भी फिल्म ने अच्छी कमाई की है. पांच दिन के बाद फिल्म का इंडिया में कलेक्शन 199.50 करोड़ हो गया है और ग्रॉस 235.40 करोड़ है. वहीं ओवरसीज की बात करें तो ये 40 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. जिसके बाद वर्ल्डवाइड कलेक्शन 275 करोड़ ग्रॉस पांच दिन में ही हो गया है.

सितारे जमीन पर को छोड़ा पीछे

बॉर्डर 2 की तैयारी अब हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वॉर ड्रामा बनने का है. ये फिल्म उरी और फाइटर के कलेक्शन को बीट करने की तैयारी कर रही है. आमिर खान की सितारे जमीन पर का लाइफटाइम कलेक्शन 266 करोड़ है और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 का 267 करोड़ है. बॉर्डर 2 ने 275 करोड़ का कलेक्शन करके सितारे जमीन पर और भूल भुलैया 2 दोनों को पीछे छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें: जल्द दुल्हनिया बनेंगी जेनिफर विंगेट, इस टीवी एक्टर संग सात फेरे लेने को तैयार!

Published at : 28 Jan 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Border 2 Sitaare Zameen Par Border 2 Worldwide Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Gold और Silver होंगे सस्ते? जानिए expert का अनुमान | Paisa Live
Unocoin के Founder Sathvik Vishwanath से जानिए Crypto Sector का Future | Paisa Live
India–EU FTA: सस्ती Wine से लेकर सस्ता इलाज | India का Global Trade Masterstroke | Paisa Live
Railway में 2.7 लाख करोड़ का record budget | Vande Bharat Sleeper और Kavach System से बड़ा बदलाव |
India–EU FTA Final Stage | Car Import Duty Cut to 40%? Auto Stocks Impact Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
स्टॉक मार्केट
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? असल वजह का अब हुआ खुलासा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
यूटिलिटी
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget