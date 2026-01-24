सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. फिल्म आते ही छा गई है और जमकर कमाई करने में लगी हुई है. बॉर्डर 2 ने पहले ही दिन शानदार कमाई करके कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी बहुत पसंद किया गया है. बॉर्डर 2 का पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन सामने आ गया है और इसने पहले ही दिन रणवीर सिंह की धुरंधर को पीछे छोड़ दिया है.

बॉर्डर 2 को बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं. जो भी इस फिल्म को देख रहा है वो इमोशनल हो रहा है और तारीफ करते नहीं रुक रहा है. क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक हर किसी को बॉर्डर 2 पसंद आ रही है. बॉर्डर 2 को इस लॉन्ग वीकेंड जमकर फायदा होने वाला है.

दुनियाभर में बजा डंका

बॉर्डर 2 का इंडिया कलेक्शन तो सुबह ही सामने आ गया था. अब फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी सामने आ गया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने वर्ल्डवाइड पहले दिन 41 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसमें 36 करोड़ ग्रॉस इंडिया कलेक्शन है और ओवरसीज इस फिल्म ने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 41 करोड़ हो गया है.

धुरंधर को छोड़ा पीछे

बॉर्डर 2 ने रणवीर सिंह की धुरंधर को 1 करोड़ से पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर के पहले दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 40 करोड़ कमाए थे. दोनों फिल्मों में बस 1 करोड़ का फर्क है. हालांकि शुरू के तीन दिन धुरंधर ने हाईएस्ट कमाई नहीं की थी. 3 दिन बाद इस फिल्म को अचानक से हाइप मिला था.

बॉर्डर 2 की बात करें तो अनुराग सिंह ने इसे डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी के साथ अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन लीड रोल में नजर आए हैं. इनके अलावा फिल्म में मोना सिंह, मेधा राणा और अन्या सिंह भी नजर आईं हैं.

