रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 और सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस ठीक परफॉर्म कर रही हैं. फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी आई है पर फिल्म लगातार कमाई कर रही है. आइए जानते हैं बॉर्डर 2 ने 2वें दिन और मर्दानी 3 ने 13वें दिन कितना कलेक्शन किया.

बॉर्डर 2 का 20वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 20वें दिन 1.32 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 315.57 करोड़ हो गया है. अभी फिल्म के 20वें दिन के रात के कलेक्शन के आंकड़े आने बाकी हैं.

बुधवार को फिल्म को 6.07 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को मॉर्निंग शोज में 4.28 परसेंट, दोपहर के शोज में 6.86 परसेंट, इवनिंग शो में 7.07 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

वहीं बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 70.15 करोड़ का कलेक्शन किया. बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा जैसे स्टार्स हैं. फिल्म क अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है.

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने 13 वें दिन कमाया इतना

वहीं रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने बुधवार को 85 लाख की कमाई की है. फिल्म 40 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाली है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 39.55 करोड़ हो गया है. 13वें दिन के रात के कलेक्शन के आंकड़े अभी आने बाकी हैं. फिल्म को बुधवार को 7.89 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. मॉर्निंग शोज में 6.47 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दोपहर के शोज से फिल्म को 8.42 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. शाम के शो में फिल्म को 8.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

मर्दानी 3 ने पहले दिन 4 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 2.6 करोड़, छठो दिन 2.1 करोड़ कमाए. सातवें दिन फिल्म का केल्कशन 1.85 करोड़ रहा. फिल्म ने पहले हफ्ते में 26.3 करोड़ का कलेक्शन किया.