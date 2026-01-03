बॉर्डर एक्टर वरुण धवन ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा- 'हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं'

वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. शुक्रवार को फिल्म का पहला गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ है. इस गाने को सुनकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. गाने के लॉन्च का इवेंट जैसलमेर में हुआ था. जहां पर बीएसएफ के जवाब भी मौजूद थे. गाने के लॉन्च के दौरान वरुण धवन ने पड़ोसी देश को चेतावनी दे डाली है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की.साथ ही उससे अपना पर्सनल कनेक्शन भी बताया है.

बॉर्डर 2 को लेकर कही ये बात

वरुण ने इवेंट में बताया कि 1997 में आई बॉर्डर देखने के बाद उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो भी कभी ऐसा रोल निभाना चाहेंगे. उस फिल्म को देखकर लोग इमोशनल हो गए थे और उन्हें ताकत मिली थी कि वो भी आर्मी ज्वाइन करें. उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म का हिस्सा बन पाएंगे.

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले वरुण

वरुण ने कहा- 'यहां मंच पर खड़े होकर मैं देख रहा हूं कि हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए हैं. वैसे तो हमारा देश बहुत अमन, शांति और प्यार वाला देश है मगर कभी-कभी बहुत जरुरी होता है बॉर्डर जैसी फिल्मों का आना. इससे हमारे देश के जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, हम सबको बता दें हमारे देश में वो जुर्रत है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है, जब-जब हमारी धरती को कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं.'

बीएसएफ जवानों के साथ किया डांस

इवेंट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें बीएसएफ जवान घर कब आओगे गाने पर परफॉर्म करते हैं और आखिर में वो सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन को स्टेज पर ले जाते हैं. जिसके बाद तीनों एक्टर्स मिलकर बीएसएफ जवानों के साथ जमकर डांस करते हैं. ये वीडियो बहुत पसंद किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: 'द स्काई क्वीन' के नाम से जानी जाती है 'शार्क टैंक इंडिया' की ये जज, 21 की उम्र में 5600 रुपये इंवेस्ट कर बनाया 420 करोड़ का साम्राज्य