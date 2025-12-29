सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने सोमवार को फिल्म के इमोशनल गाने ‘घर कब आओगे’ का टीजर रिलीज कर दिया है. टीजर सामने आते ही लोगों को ‘बॉर्डर’ फिल्म का वो यादगार सीन याद आ गया जब सरहद पर तैनात जवान अपने घरवालों से मिलने के लिए तड़पते नजर आते थे.

पुराने गाने की यादों से जुड़ा नया वर्जन

‘घर कब आओगे’ के नए वर्जन को मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है. पुराने म्यूजिक को इस बार मिथुन ने नए अंदाज में पेश किया है. खास बात ये है कि गाने में ‘बॉर्डर’ की वही आइकॉनिक धुन इस्तेमाल की गई है जो आज भी दिल को छू जाती है और सुनते ही इमोशनल कर देती है.

चार दमदार आवाजों ने डाला नया रंग

इस नए वर्जन में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ की आवाज सुनने को मिल रही है. वहीं पहले इस गाने को रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम ने अपनी आवाज दी थी और अनु मलिक के म्यूजिक ने इसे यादगार बना दिया था. अब नई आवाजों के साथ ये गाना एक बार फिर लोगों के दिलों में उतरने को तैयार है.

फैंस का जबरदस्त रिएक्शन

टीजर सामने आते ही फैंस पूरा गाना सुनने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि 'सोनू निगम और अरिजीत की आवाज हर जॉनर में फिट बैठती है. इस बार कुछ खास होने वाला है,इंतजार करना मुश्किल हो गया है.'

‘सोनू निगम ऑल टाइम लीजेंड हैं’

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'सोनू निगम सर ऑल टाइम लीजेंड हैं और इस गाने की आत्मा भी वही हैं. पूरा गाना कब रिलीज होगा?' सोशल मीडिया पर गाने को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है.

खास जगह पर होगा गाने का लॉन्च

पूरा गाना 2 जनवरी 2026 को राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला-तनोट के पास एक खास इवेंट में लॉन्च किया जाएगा. मेकर्स के मुताबिक ये गाना फिल्म के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसके बिना सरहद पर तैनात सैनिकों का इंतजार और उनके इमोशनस पूरी तरह दिखाना मुश्किल है.





पहले गाने से जुड़ी इमोशनल यादें

पहले ‘घर कब आओगे’ गाने में सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना के किरदारों की कहानियां दिखाई गई थीं. उस गाने में मां का प्यार, प्रेमिका की तड़प और परिवार से दूर रहने का दर्द साफ नजर आता था. अब एक बार फिर वही प्यार, ममता और इंतजार की भावना नए अंदाज में देखने और सुनने को मिलेगी.

इस दिन रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2’

बात करें फिल्म की तो ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. देशभक्ति और इमोशन से भरपूर इस फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीदें पहले से ही काफी ज्यादा हैं.