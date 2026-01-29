हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुनील शेट्टी ने अभी तक क्यों नहीं देखी ‘बॉर्डर 2’, एक्टर ने किया खुलासा, बोले- 'मैंने अहान के लिए मन्नत मांगी है जब तक ये...'

सुनील शेट्टी ने अभी तक क्यों नहीं देखी ‘बॉर्डर 2’, एक्टर ने किया खुलासा, बोले- 'मैंने अहान के लिए मन्नत मांगी है जब तक ये...'

Border 2: ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. लेकिन इस फिल्म को सुनील शेट्टी ने अभी तक नहीं देखा है. एक्टर ने इसकी काफी इमोशनल वजह बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

‘बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी और ये देशभक्ति से भरी वॉर ड्रामा पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और लोग इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में खूब उमड़ रहे हैं.  इस फिल्म की कहानी से लेकर स्टार कास्ट सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की परफॉर्मेंस की भी खूब तारीफ हो रही है. लेकिन जानकर हैरान को होगी कि दर्शकों की फेवरेट बन चुकी ‘बॉर्डर 2’ को सुनील शेट्टी ने अभी तक नहीं देखा है.

गौरतलब है कि सुनील ने इसके प्रीक्वल 1997 में आई ‘बॉर्डर’ में अहम रोल प्ले किया था. वहीं ‘बॉर्डर 2’ में उनके बेटे अहान शेट्टी दमदार रोल में नजर आ रहे हैं. वहीं एक इंटरव्यू के दौरान सुनील ने अभी तक बेटे अहान की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को न देखने की इमोशनल वजह का खुलासा किया है.

सुनील ने बेटे अहान की बॉर्डर 2 अभी तक क्यों नहीं देखी
बता दें कि पिछले हफ्ते बॉर्डर 2’ के प्रीमियर में, सुनील शेट्टी अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे, लेकिन हॉल के बाहर ही रहे, जबकि उनकी पत्नी माना, बेटी अथिया और दामाद, क्रिकेटर केएल राहुल ने अहान के साथ फिल्म देखी. अब, सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे अहान शेट्टी की इस एपिक वॉर ड्रामा के लिए मन्नत मांगी थी.  मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, सुनील शेट्टी ने मुस्कुराते हुए उस शाम को याद किया और कहा, “मैं साढ़े तीन घंटे तक थिएटर के बाहर बैठा रहा, लोगों से मिला और सभी तारीफें सुनीं.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

बेटे अहान की फिल्म के लिए मांगी थी मन्नत
सुनील शेट्टी ने आगे खुलासा किया कि अपने बेटे की सफलता को महसूस करने की दिली इच्छा ने उन्हें ऐसी इमोशनल कसम लेने पर मजबूर किया, उन्होंने कहा, “मैंने पहले दिन से ही कहा था कि मैं 'बॉर्डर 2' तब तक नहीं देखूंगा जब तक यह दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार नहीं कर लेती. मैंने अहान के लिए मन्नत मांगी थी. अब तक, मैंने एक भी फ्रेम नहीं देखा है. मुझे गलत मत समझिए, यह घमंड की बात नहीं है.”

 गौरतलब है कि एक्टर ने 1997 की ओरिजिनल फिल्म 'बॉर्डर' में असिस्टेंट कमांडेंट भैरों सिंह राठौड़ का मशहूर किरदार निभाया था, जिसे जे.पी. दत्ता ने डायरेक्ट किया था.

सुनील को ‘बॉर्डर 2’ के 500 करोड़ी बनने की उम्मीद
सुनील शेट्टी को भरोसा है कि कि उनके बेटे की सफलता की उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी. एक्टर ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाएगी. माना को 'बॉर्डर 2' बहुत पसंद आई. जिस किसी ने भी यह फिल्म देखी है, उसने अहान के काम की तारीफ़ की है. मुझे खुशी है कि 'धुरंधर' के बाद, एक और हिंदी फिल्म ने शानदार काम किया है."

पूरी फैमिली के साथ देखेंगे 'बॉर्डर 2'
सुनील शेट्टी ने 'बॉर्डर 2' देखने का खास प्लान बनाया है. उन्होंने कहा, "मैं इसे अहान, उसके दोस्तों और अपने परिवार के साथ देखूंगा. मैं सनी पाजी, वरुण और उन सभी को भी अपने साथ ले जाऊंगा. शायद यह उनके लिए दूसरी बार होगा, लेकिन यह मेरे लिए पहली बार होगा. मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद इसे कितनी बार देखूंगा. मुझे हमेशा अहान और उसके फैसलों पर प्राउड रहा है. उसे पूरा यकीन था कि 'बॉर्डर 2' वही फिल्म है जो वह करना चाहता था."

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, अनुराग सिंह निर्देशित 'बॉर्डर 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर 180 करोड़ कमा लिए थे. सोमवार को इसन 59 करोड़ का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था. हालांकि इसके बाद इसकी कमाई में गिरावट देखी जा रही है. फिल्म ने पांचवें दिन मंगलवार को भारत में 20 करोड़ नेट कमाए. मंगलवार को, शुरुआती अनुमानों से और गिरावट हुई है और इसका कलेक्शन 13 करोड़ तक पहुंच गया. इसके साथ, छह दिनों के बाद भारत में बॉर्डर 2 का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 213 करोड़ रुपये हो गया है.

और पढ़ें
Published at : 29 Jan 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Suniel Shetty Ahaan Shetty Border 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
इंडिया
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Ajit Pawar Assets Explained: land, flats, FD, Shares सब कुछ | Paisa Live
Budget 2026: Health, Life और Pension Insurance पर बड़ा ऐलान? | Paisa Live
Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
इंडिया
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'मैं ओवरकॉन्फिडेंट था...' सुनील शेट्टी से खुद को बेहतर समझते थे अर्चना पूरन सिंह के पति, किया खुलासा
'मैं ओवरकॉन्फिडेंट था...' सुनील शेट्टी से खुद को बेहतर समझते थे अर्चना पूरन सिंह के पति, किया खुलासा
शिक्षा
CBSE 10th Admit Card 2026: CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
रिलेशनशिप
January Breakup Effect: जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप के मामले? जानें इसके पीछे के कारण
जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप के मामले? जानें इसके पीछे के कारण
यूटिलिटी
होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल
होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget