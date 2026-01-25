हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ 3 दिन और 100 करोड़ पार, ‘बॉर्डर 2’ ने जवान, पठान और गदर 2 की राह पकड़ी

Border 2 100 Crore: बॉर्डर 2 ने जिस तरह से रिलीज के पहले ही हफ्ते में अपनी जगह 100 करोड़ क्लब में बना ली है, वैसे ही कई फिल्में और हैं जिन्होंने रिलीज के साथ ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 25 Jan 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

'बॉर्डर 2' फिल्म 23 जनवरी को रिलजी हुई है. यानी कि इस फिल्म को रिलीज हुए अब तक महज दो दिन ही हुए हैं और तीसरा दिन चल रहा है. ऐसे में केवल तीन ही दिनों में इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. अब एक रिकॉर्ड और है जो ये फिल्म अपने नाम करने जा रही है और ये रिकॉर्ड है पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने का रिकॉर्ड.

'बॉर्डर 2' पहुंची 100 करोड़ क्लब में
फिल्म 'बॉर्डर 2' ने महज तीन ही दिनों में इतिहास रच दिया है. फिल्म ने रिलीज के तीसरे ही दिन शाम के 6 बजे तक 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. अब माना जा रहा है कि ये फिल्म देर रात तक 150 करोड़ क्लब में भी पहुंच सकती है. ये किसी भी फिल्म के लिए रिलीज के साथ ही बहुत बड़ी बात होती है. हालांकि ये कोई पहली फिल्म नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई फिल्में ऐसी रही हैं जिन्होंने रिलीज के तीन दिन में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली थी. यहां देखें इन फिल्मों की लिस्ट

द राजा साब
हाल ही में आई प्रभास स्टारर ये साउथ की फिल्म 'द राजा साब' ने भी रिलीज के साथ ही दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस फिल्म ने रिलीज के महज तीसरे दिन ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली थी. फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन ही रात तक करीब 108 करोड़ का बिजनेस कर लिया था.

जवान और पठान
शाहरुख खान ने जब काफी समय के बाद सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा तो उके फैंस का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा था. शाहरुख की पठान ने रिलीज के तीसरे दिन की 100 करोड़ के साथ ही 150 करोड़ क्लब में कदम रख दिया था. फिल्म ने करीब 160 करोड़ की कमाई रिलीज के तीन दिनों में ही कर ली थी. तो वहीं जवान ने भी रिलीज के तीसरे ही दिन 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली थी. हालांकि आज इसका भी रिक़र्ड 'बॉर्डर 2' तोड़ सकती है.

धुरंधर
रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का क्रेज भी अब तक कम नहीं हो रहा है. इस फिल्म का ज्यादा प्रमोशन नहीं किया गया लेकिन फिर भी फिल्म ने रिलीज के तीसरे ही दिन 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली थी. रिलीज के तीसरे ही दिन इस फिल्म को इतना प्यार मिला कि रिपोर्ट्स की मानें तो इसने करीब 103 करोड़ रुपये की कुल कमाई तीसरे ही दिन में कर ली थी.

छावां
विक्की कौशल स्टारर ये फिल्म भी लोगों ने बहुत पसंद की थी और इस फिल्म ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन करीब 116 करोड़ रुपये की कमाई भारत में कर ली थी. ऐसे में ये भी 100 करोड़ क्लब में तीसरे ही दिन पहुंच चुकी थी.

गदर 2
सनी देओल की ही कल्ट क्लासिक 'गदर' का पार्ट 2 यानी 'गदर 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था. साकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने भी रिलीज के तीसरे ही दिन में करीब 134 करोड़ का कारोबार कर लिया था. अब देखना होगा कि 'बॉर्डर 2' इसका रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं.

Published at : 25 Jan 2026 06:14 PM (IST)
