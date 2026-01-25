बॉर्डर 2 की कहानी क्या है? क्यों इमोशनल हो रहे लोग, देखने का प्लान हैं तो जान लें पूरी बात

'बॉर्डर 2' फिल्म को रिलीज हुए अभी महज दो दिन ही हुए हैं. इस फिल्म ने अभी से लोगों के दिलों में कब्जा कर लिया है. फिल्म को लेकर एक तबका ऐसा है जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे केवल फिल्म की तरह ही देख रहे हैं. लेकिन फिल्म से दिल लगा लेने वालों का आंकड़ा ज्यादा बड़ा है. क्या आपने अब तक ये फिल्म देखी? अगर नहीं देखी है तो हम आपको बतते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है और क्यों दर्शक इसे देख इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं.

'बॉर्डर 2' की कहानी

'बॉर्डर 2' भी 'बॉर्डर' की तरह ही 1971 की हिंदुस्तान- पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित फिल्म है. फर्क सिर्फ इतना है कि उस फिल्म में अलग सिपाहियों की कहानी थी और इस फिल्म में अलग सिपाहियों की कहानी है. लेकिन फिल्म सेनिक के बैकग्राउंड और उसके परिवार को बिलकुल उसी तरह दिखाती है जैसे पहली बार में दिखाया था. ऐसे में ये फिल्म इमोशंस से भरपूर है. खासतौर से सेनिक या फौजी के परिवार के सदस्यों को ये फिल्म इमोशनल कर देती है. साथ ही साथ उन लोगों को फौजी का जीवन करीब से दिखाती है जो इसके बारे में जानते तक नहीं हैं.

हर किरदार का अपना अंदाज

फिल्म में सनी देओल एक आर्मी ऑफिसर फतेह सिंह कलेर के किरदार में नजर आ रहे हैं. ये किरदार जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही इमोशंस से भरा भी है. फतेह सिंह को अपने हर सैनिक से लगाव है. फिल्म में वरुण धवन भी आर्मी ऑफिसर मेजर होशियार सिंह दाहिया के किरदार में हैं. दिलजीत दोसांझ फिल्म में इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार में हैं. तो वहीं अहान शेट्टी इंडियन नेवी से लेफ्टिनेंट कैडर महेंद्र सिंह रावत के किरदार में नजर आ रहे हैं. हर कोई अपने किरदार में बढ़िया है और जान फूंक रहा है.

महिला किरदार भी हैं अपने आप में बेहतरीन

तो वहीं इस फिल्म के महिला किरदार जैसे मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा, आन्या सिंह, इशिका गंगेजा आदि अपने- अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाती हैं. इन सभी के किरदार में एक नयापन है और इमोशंस से भरपूर. कोई मां है, कोई पत्नी है, कोई बहन है तो कोई प्रेमिका, सभी का अपना रंग है. लेकिन इन सबसे अलग ये सभी एक फौजी का परिवार हैं, जो फौजी की ताकत होता है. इन सभी से इस इमोशन को बहुत अच्छे से कैरी किया है और आगे भी ले गई हैं.

अक्षय- सुनील को देख इमोशनल हो रहे फैंस

दरअसल फिल्म के आखिरी में एक सीन है जब भारत जंग जीतकर आता है, तब सनी देओल का किरदार फतेह सिंह प्रार्थना कर रहा होता है. उसी समय 'बॉर्डर' फिल्म से अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी पुनीत इस्सर को दिखाया जाता है, जिसे इनका कैमियो भी कहा जा रहा है. ये सीन हर किसी की आंखें नम कर देने वाला है. ये सीन इतना इमोशंस से भरा है कि सिनेमाघरों से निकलने वालों की आंखें भर जाती हैं. ऐसे में ये इमोशंस से लबरेज फिल्म एक बार सिनेमाघरों में जरूर जाकर देखना ही चाहिए.