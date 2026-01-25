हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 का बॉक्स ऑफिस पर तांडव, तीसरे दिन की कमाई से 'सैंयारा' सहित इन 14 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा

Border 2 का बॉक्स ऑफिस पर तांडव, तीसरे दिन की कमाई से 'सैंयारा' सहित इन 14 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा

Border 2 Day 3 Box Office: 23 जनवरी को थियेटर में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 तीसरे दिन बंपर कमाई कर रही है. फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन किया है, जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 25 Jan 2026 05:26 PM (IST)
Border 2 Day 3 Box Office: ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉर-एक्शन फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तांडव मचा दिया है. फिल्म थियेटर में 23 जनवरी को रिलीज हुई. आज तीसरा दिन है और हर दिन कमाई बढ़ती जा रही है. संडे को इस फिल्म को देखने सुबह से थियेटर्स में भारी भीड़ है और कमाई में भी ये दिख रहा है.

कलेक्शन की बात करें तो 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन 30 करोड़,  दूसरे दिन 36.5 करोड़ कमाकर दो दिनों में इंडिया में नेट 66.5 करोड़ कमा चुकी है.

इसके साथ संडे को चार बजे तक फिल्म ने 28.93 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. (ये कलेक्शन सिर्फ पांच बजे तक का है. फाइनल आंकड़े रात 10 बजे तक आएंगे)

कुल मिलाकर 'बॉर्डर 2' संडे शाम पांच बजे तक 95.43  करोड़ कमा चुकी है. इस कलेक्शन के साथ ही इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैंयारा, पद्मावत और सिंघम, आरआरआर (हिंदी सहित 11 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

95 करोड़ की कमाई के साथ बॉर्डर 2 ने इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है. इन फिल्मों का ये तीन दिनों का इंडिया कलेक्शन है.

  1. पीके- 95.41 करोड़
  2. चेन्नई एक्सप्रेस- 93.67 करोड़
  3. फाइटर- 89.50 करोड़
  4. गोलमाल अगेन- 87.60 करोड़
  5. हाउसफुल 5- 87.50 करोड़
  6. किक- 83.73 करोड़
  7. सैयारा- 83.25 करोड़
  8. साहो- 79.08 करोड़
  9. पद्मावत- 78.00 करोड़
  10. सिंघम रिटर्न्स- 77.74 करोड़
  11. दबंग 3- 77.65 करोड़
  12. सूर्यवंशी- 77.08 करोड़
  13. आरआरआर (हिंदी)- 75.57 करोड़
  14. सिम्बा- 75.11 करोड़

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श के मुताबिक ये फिल्म आज रविवार को 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके साथ ही यह 2026 की पहली हिंदी फिल्म बन जाएगी, जो 100 करोड़ का आंकड़ा छुएगी.

'बॉर्डर 2' के बारे में

ये फिल्म 1997 की 'बॉर्डर' का सीक्वल है. 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे एक्टर्स लीड रोल में है. इस फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका में हैं. वरुण धवन परम वीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया और दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार में दिखे हैं. 

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)

रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 25 Jan 2026 05:18 PM (IST)
Border 2 BOX OFFICE COLLECTION Border 2 Box Office Day 3
