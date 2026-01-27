सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लेटेस्ट रिलीज वॉर एपिक फिल्म 'बॉर्डर 2' से देश और दुनियाभर में तहलका मचा दिया है और साबित कर दिया है कि जमीनी हकीकत और दर्शकों का जुड़ाव रिलीज से पहले के शोर या सोशल मीडिया की निगेटिवी से कहीं ज्यादा मायने रखता है. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर महज तीनों दिनों में धुआंधार कमाई करते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं अब चौथे दिन यानी पहले मंडे को भी इस पर दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश हुई है. चलिए यहां जानते हैं 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के चौथे दिन वर्ल्डवाइड कितनी कमाई की है?

'बॉर्डर 2' ने चार दिनों में कितना किया वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और कुल 212.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इंटरनेशनल मार्केट से मिले 27 करोड़ रुपये के कलेक्शन से फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन बढ़कर 239.2 करोड़ रुपये हो गया है.

'बॉर्डर 2' ने भारत में चौथे दिन कितना किया कलेक्शन

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, शुक्रवार को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने न सिर्फ़ एक अच्छा डेब्यू वीकेंड हासिल किया, बल्कि अब तक के सबसे ज़्यादा गणतंत्र दिवस कलेक्शन में से एक का भी रिकॉर्ड किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने पहले सोमवार को अनुमानित 59 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही, फिल्म ने न सिर्फ़ अब तक का अपना सबसे ज़्यादा सिंगल-डे कलेक्शन रिकॉर्ड किया, बल्कि सबसे ज़्यादा पहले सोमवार के कलेक्शन में से एक और अब तक की सबसे ज़्यादा गणतंत्र दिवस बॉक्स ऑफिस कमाई में से एक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

शुक्रवार, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत पहले दिन 30 करोड़ रुपये के शानदार नेट कलेक्शन के साथ की थी. वीकेंड में, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त ग्रोथ देखी, शनिवार को अनुमानित 36.5 करोड़ रुपये कमाए और रविवार को इसमें बड़ा उछाल आया, जिससे कुल कलेक्शन 54.5 करोड़ रुपये हो गया और अब सोमवार को 59 करोड़ के कलेक्शन के साथ इस फिल्म की कुल कमाई 180 करोड़ रुपये हो गई है.

'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म 1997 की ब्लॉकबस्टर जेपी दत्ता निर्देशित बॉर्डर की सीक्वल है. फिल्म की स्टार कास्ट में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा सहित कई कलाकार शामिल हैं.

