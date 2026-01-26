Border 2 BO Opening Weekend: ओपनिंग वीकेंड पर 'बॉर्डर 2' ने उड़ाया गर्दा, बम फाड़ कलेक्शन के साथ 33 फिल्मों के तोड़े गुरूर
Border 2 Box Office: सनी देओल की बॉर्डर 2 ने ओपनिंग वीकेंड पर कमाल कर दिखाया है. इस फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन के साथ कई फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को मात दे दी है.
सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. रिलीज़ के तीन दिनों के अंदर ही, अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित और सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर ये फ़िल्म 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. गणतंत्र दिवस से पहले, फ़िल्म ने ज़बरदस्त बिज़नेस ग्रोथ दिखाई है और उम्मीद है कि छुट्टियों के कारण इसे और फ़ायदा होगा. चलिए यहां जानते हैं 'बॉर्डर 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर किन-किन फिल्मों को धूल चटाई है.
'बॉर्डर 2' ने तीसरे दिन कितना किया कलेक्शन?
सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित इस वॉर-ड्रामा फ़िल्म ने अपने तीसरे दिन, यानी रविवार को 54.5 करोड़ रुपये कमाए हैं. फ़िल्म ने शनिवार के कलेक्शन, जो 36.5 करोड़ रुपये था, से लगभग 50 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई. फ़िलहाल, भारत में, यह जे.पी. दत्ता की फ़िल्म भारत में 121 करोड़ रुपये नेट पर खड़ी है.
'बॉर्डर 2' ने साल 2025 की 8 फिल्मों को छोड़ा पीछे
'बॉर्डर 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर 121 करोड का कलेक्शन कर कमाल कर दिया है. इसी के साथ इस फिल्म ने साल 2025 की धुरंधर सहित 8 फिल्मों को ओपनिंग डे रिकॉर्ड को भी मात दे दी है. हालांकि ये छावा (121.43 करोड़) और वॉर 2(179.25 करोड़) को पीछे नहीं छोड़ पाई कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा ने जिन फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड को मात दी है उनमें ये शामिल हैं
- धुरंधर- 106.5 करोड़ रुपये
- थामा 103.5 (6-दिन) करोड़ रुपये
- हाउसफुल 5- 91.83 करोड़ रुपये
- सिकंदर- 86.44 करोड़ रुपये
- सैयारा- 84.5 करोड़ रुपये
- कांतारा चैप्टर 1 (हिन्दी)- 75 (दिन) करोड़ रुपये
- रेड 2-73.83 (4-दिन) करोड़ रुपये
- स्काई फोर्स- 73.2 करोड़ रुपये
बॉर्डर 2 बनी ओपनिंग वीकेंड पर कमाई करने वाली 18वीं सबसे बड़ी फिल्म
बॉर्डर 2 ओपनिंग वीकेंड पर देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 18वीं फिल्म बन चुकी है. इसने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मोें को धोकर रख दिया है इनमें रणबीर कपूर से लेकर सलमान खान तक की फिल्में शामिल हैं. हालांकि ये पठान, जवान, स्त्री 2, गदर 2 सहित कई फिल्मों को पीछे नहीं छोड़ पाई. इस फिल्म ने देश की 33 हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्मों को मात दी है उनमें बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक ये शामिल हैं.
- ब्रह्मास्त्र – पार्ट 1: शिवा-120.75
- संजू-120.06
- फाइटर- 115.30
- टाइगर जिंदा है-114.93
- पद्मावत-114.00
- कल्कि 2898 एडी- 112.15
- भूल भुलैया 3-110.20
- हैप्पी न्यू ईयर-108.86
- धूम 3-107.61
- दंगल-107.01
- धुरंधर-106.50 करोड़
- रेस 3-103.00 करोड़
- आदिपुरुष-103.00 करोड़
- बजरंगी भाईजान-102.60 करोड़
- डंकी-101.50 करोड़
- चेन्नई एक्सप्रेस-100.42 करोड़
- एक था टाइगर- 100.16 करोड़
- मिशन मंगल-97.56 करोड़
- 2.0- 97.25 करोड़
- पीके-95.41 करोड़
- बैंग बैंग!- 94.13 करोड़
- रईस-93.24 करोड़
- रा.वन- 92.00 करोड़
- बॉडीगार्ड- 88.75 करोड़
- गोलमाल अगेन- 87.60 करोड़
- थामा- 86.89 करोड़
- सैयारा-84.50 करोड़
- किक- 83.83 करोड़
- हाउसफुल 5-81.85 करोड़
- जब तक है जान- 80.73 करोड़
- साहो- 79.08 करोड़
- दबंग 3-78.75 करोड़
- केसरी- 78.07
बॉर्डर 2 के बारे में
बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 1997 की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर की सीक्वल है.
