भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर पूरा देश देशभक्ति की भावना से सराबोर रहा. वहीं सनी देओल की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' इस गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरी है. 1997 में आई कल्ट क्लासिक बॉर्डर की इस सीक्वल का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है.

ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे शानदार कलाकारों की टोली है, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल छू लिया. इसी के साथ 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धाक जमा ली है और ये नोट छापने की मशीन बन चुकी है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितनी कमाई की है?

'बॉर्डर 2' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

'बॉर्डर 2' के रंग में पूरा देश रंग चुका है और इसी के साथ इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई है. इस फिल्म लगातार चार दिनों से धमाकेदार एडवांस बुकिग हो रही है नतीजतन फिल्म जमकर नोट भी कमा रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 30 करोड़ के साथ खाता खोला था. फिर दूसरे दिन शनिवार को इसने 36.5 करोड़ कमाए और तीसरे दिन संडे को इसका कलेक्शन 54.5 करोड़ रुपये रहा. इसी के साथ इसने ओपनिंग वीकेंड पर 121 करोड़ जुटा लिए थे. वहीं चौथे दिन गणतंत्र दिवस होने की वजह से इस फिल्म की कमाई में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखी गई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 59 करोड़ कमा लिए हैं.

इसी के साथ 'बॉर्डर 2' की 4 दिनों की कुल कमाई अब 180 करोड़ रुपये हो गई है.

पहले मंडे बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

'बॉर्डर 2' ने पहले मंडे को रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर इतिहास रच दिया है. इसी के साथ ये फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने पुष्पा 2 से लेकर छावा, धुंरधर, पठान, जवान तक तमाम बड़ी फिल्मों को धोकर रख दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में ये हैं.

बॉर्डर 2- 59 करोड़ रुपये

टाइगर 3- 58 करोड़ रुपये

पुष्पा 2- 46.4 करोड़ रुपये

बाहुबली 2- 40.25 करोड़ रुपये

एनिमल- 40.06 करोड़ रुपये

गदर 2- 38.7 करोड़ रुपये

स्त्री 2- 38.1 करोड़ रुपये

टाइगर जिंदा है-36.54 करोड़ रुपये

हाउसफुल 4- 34.56 करोड़ रुपये

कृष 3-33.41 करोड़ रुपये

जवान- 30.5 करोड़ रुपये

'बॉर्डर 2' 200 करोड़ी बनने से इंचभर दूर

'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस कमाल किया हुआ है. रिलीज के चार दिनों में 180 करोड़ कमा चुकी ये फिल्म अब 200 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है. बस 20 करोड़ और कमाते ही ये फिल्म इस मील के पत्थर को पार कर लेगी. फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को देखते हुए मंगलवार को फिल्म 200 करोड़ी क्लब में एंट्री कर जाएगी.

