एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा

Border 2 BO Day 32: सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर 32 दिन बाद भी जमी हुई है. हालांकि इसकी कमाई में पांचवें मंडे काफी गिरावट देखी गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Feb 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है और ये अब भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है. यहां तक कि अस्सी, दो दीवाने सहर में और ओ रोमियो जैसी नई फिल्मों के आने के बावजूद  ‘बॉर्डर 2’  खूब कमाई कर रही है. इसने पांचवें वीकेंड खूब नोट कमाए थे. चलिए यहां जानते हैं वॉर ड्रामा ने पांचवे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘बॉर्डर 2’ ने 5वें मंडे कितनी की कमाई?
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की ‘बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. ये वॉर ड्रामा साल 2026 में बॉलीवुड की पहली बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है. इस वॉर ड्रामा ने रिलीज के पहले हफ्ते में धमाकेदार कमाई की थी इसके बाद इसके कलेक्शन में लगातार गिरावट बनी रही लेकिन फिर भी ना केवल इसने अपना 275 करोड़ का बजट वसूल किया बल्कि रिलीज के 32 दिनों में मोटा मुनाफा भी कमा लिया.

फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालें तो इसने 30 करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ कमाए. दूसरे वीक का कलेक्शन 70.15 करोड़ रुपये रहा और तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 23.35 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि चौथे हफ्ते की कमाई 6.6 करोड़ रही. वहीं इसके बाद ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 29वें दिन 0.3 करोड़, 30वें दिन 0.55 करोड़ और 31वें दिन 0.7 करोड़ का कारोबार किया.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 32वें दिन यानी 5वें मंडे को 0.24 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की 32 दिनों की कुल कमाई अब 326.14 करोड़ रुपये हो गई है.

बॉर्डर 2 ने कितना प्रॉफ़िट कमाया है?
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी यह फ़िल्म 275 करोड़ के बजट में बनी है और 31 दिनों में इस फिल्म ने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 326.14 करोड़ कमाए हैं ऐसे में  मेकर्स ने 51.14 करोड़ का रिटर्न कमाया है.

हम प्रॉफ़िट परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं:

कलेक्शन – बजट = ROI

ROI/बजट*100 = ROI%

कैलकुलेशन के अनुसार, बॉर्डर 2 ने 31 दिनों में 18.59% का प्रॉफ़िट रिकॉर्ड किया है. यह बॉक्स ऑफ़िस पर एक प्लस पॉइंट है. 

बॉर्डर 2 स्टार कास्ट
बता दें कि बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. 

 

Published at : 24 Feb 2026 07:30 AM (IST)
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 BOX OFFICE COLLECTION
Embed widget