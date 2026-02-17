चौथे मंडे फिर लाखों में सिमटी ‘बॉर्डर 2’, जानें-25 दिनों में फिल्म ने कितना कमा डाला मुनाफा

सनी देओल और वरुण धवन स्टारर ज़बरदस्त वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ कई नई फिल्मों से कॉम्पिटिशन और टेलीविज़न पर बड़े क्रिकेट मैचों के डिस्ट्रैक्शन के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. इस फ़िल्म ने सक्सेसफुली अपने दर्शकों को बनाए रखा है और ये थिएटर में लगातार चल रही है. चौथे वीकेंड पर भी इस फिल्म ने करोड़ों में कमाई की है. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने चौथे मंडे को यानी रिलीज के 25वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 25वेंदिन कितना किया कलेक्शन?

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. ये फिल्म साल की अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुकी है. वहीं अच्छी बात ये है कि सिनेमाघरो में कई नई फिल्मों के आने के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. हालांकि अब इसकी कमाई में काफी गिरावट भी दर्ज की जा रही है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 70.15 करोड़ रुपये रही. वहीं तीसरे हफ्ते में इसने 23.35 करोड़ जोड़. इसके बाद रिलीज के 22वें दिन फिल्म ने 80 लाख कमाए थे. वहीं ‘बॉर्डर 2’ ने अपने 23वें दिन 137.50 फीसदी की तेजी के साथ 1.9 करोड़ कमाए और फिर चौथे रविवार को फिल्म ने 26.32 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 1.4 करोड़ कमाए.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंडे को 60 लाख कमाए हैं.

इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की 25 दिनों की कुल कमाई अब 322.45 करोड़ रुपये हो गई है.

'बॉर्डर 2' ने कितना कमा लिया मुनाफा

'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है और रिलीज के 25 दिनों में इस फिल्म ने 322.45 करोड़ कमा लिए हैं. ऐसे में 275 करोड़ के कथित बजट के साथ, ‘बॉर्डर 2’ ने भारत में अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पहले ही निकाल ली है और लगभग 77.22 करोड़ का प्रॉफ़िट कमा लिया है. अब देखने वाली बात होगी कि घटती कमाई के साथ क्या ये भारत में 350 करोड़ का आंकड़ा छू पाती है या नहीं.