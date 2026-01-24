हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office:रिपब्लिक डे पर सबसे बड़ी ओपनर नहीं बन पाई 'बॉर्डर 2', टॉप 5 की लिस्ट में ये फिल्में हैं शामिल

Box Office:रिपब्लिक डे पर सबसे बड़ी ओपनर नहीं बन पाई ‘बॉर्डर 2’, टॉप 5 की लिस्ट में ये फिल्में हैं शामिल

Border 2 Box Office Dai 1: ‘बॉर्डर 2’ की शानदार शुरुआत हुई है लेकिन सनी देओल स्टारर ये फिल्म रिपब्लिक डे पर सबसे बड़ी ओपनर नहीं बन पाई. जानते हैं टॉप 5 की लिस्ट में कौन सी फिल्में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स की दमदार एक्टिंग से सजी ‘बॉर्डर 2’ इस फ्राइडे को गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले सिनेमाघरों में पहुंची है. इस देशभक्ति से भरी वॉर ड्रामा को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ इसकी शुरुआत काफी अच्छी हुई है. हालांकि ये रिपब्लिक डे पर सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाई.

‘बॉर्डर 2’ ने कितने करोड़ से की ओपनिंग
‘बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है. इसी के साथ फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस भर भरकर नोट कमाए हैं और साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इन सबके बीच सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ की कमाई के साथ शानदार शुरुआत की है. वहीं वीकेंड में फिल्म की कमाई में और तेजी आने की उम्मीद है.

‘बॉर्डर 2’ नहीं बन पाई सबसे बड़ी रिपब्लिक डे ओपनर 
‘बॉर्डर 2’ गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज हुई फिल्म है. इसने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन कर ऋतिक रोशन की फाइटर को मात दे दी है और इसी के साथ इस फिल्म ने रिपब्लिक डे पर दूसरी सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. हालांकि ये शाहरुख खान की पठान को नहीं पछाड़ पाई. चलिए यहां टॉप 5 रिपब्लिक डे ओपनर्स की लिस्ट जान लेते हैं. 

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टॉप 5 रिपब्लिक डे ओपनर्स (कोई मोई के आंकड़ों के मुताबिक )

  • पठान – 55 करोड़ रुपये 
  • बॉर्डर 2 - 30 करोड़ रुपये 
  • फाइटर – 24.6 करोड़ रुपये 
  • पद्मावत – 24 करोड़ रुपये
  • अग्निपथ – 23 करोड़ रुपये 

‘बॉर्डर 2’ स्टार कास्ट
‘बॉर्डर 2’ का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर का सीक्वल है. 

Published at : 24 Jan 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Pathaan Fighter Box Office Border 2 Republic Day 2026
Embed widget