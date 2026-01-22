Border 2 BO Day 1 Prediction: 'बॉर्डर 2' पहले दिन 'धुरंधर'- 'छावा' के उड़ा देगी परखच्चे? बन सकती है सनी की सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
Border 2 Box Office Collection Day 1 Prediction: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को प्री टिकट सेल में काफी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है.
जहां एक ओर चिरंजीवी की बदौलत तेलुगु सिनेमा ने 2026 की शानदार शुरुआत की है तो वहीं हिंदी सिनेमा को अभी भी साल की पहली हिट फिल्म की तलाश है. वहीं अगर ट्रेंड पर गौर करें तो सनी देओल बाजी पलट सकते हैं. दरअसल एक्टर अपनी वॉर बेस्ड फिल्म 'बॉर्डर 2' से शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार है, जिससे कई रिकॉर्ड टूटने की भी उम्मीद हैं. वहीं फिल्म के बज को देखते हुए ये सनी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग भी हो सकती है. इन सबके बीच चलिए यहां जान लेते हैं कि 'बॉर्डर 2' रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है.
'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग अपडेट
'बॉर्डर 2' की भारत में ही नहीं कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे चुनिंदा विदेशी बाजारों में जमकर एडवांस बुकिंग हो रही है. वहीं फिल्म को फर्स्ट डे देखने के लिए लोगों में काफी क्रेज देखा जा रहा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कि 'बॉर्डर 2' के पहले दिन के लिए देशभर में अब तक लगभग 2 लाख टिकट बिक चुके हैं.
- वहीं सैकनिल्क के मुताबिक, गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक फिल्म की पहले दिन की एडवांस बुकिंग का कुल कलेक्शन बिना ब्लॉक सीटों के साथ 6.03 करोड़ तक पहुंच गया है.
- जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसने प्री टिकट सेल में 10.43 करोड़ कमा लिए हैं.
- अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म गुरुवार सुबह BookMyShow पर हर घंटे लगभग 4,000 टिकट बेच रही है, जो मंगलवार से 100% ज्यादा है.
- उम्मीद है कि बॉर्डर 2 अंतिम दिन और भी रफ्तार पकड़ेगी और आधी रात तक इसकी एडवांस बुकिंग बिना ब्लॉक सीटों के साथ 10 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार कर जाएगी.
'बॉर्डर 2' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग की रफ्तार भले ही बहुत तेज न रही हो, लेकिन फिर भी यह हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों, यहां तक कि धुरंधर से भी बेहतर रही है. रणवीर सिंह की एक्शन फिल्म धुरंधर ने रिलीज से एक दिन पहले तक 4 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग भी नहीं की थी. वहीं बॉर्डर 2 ने लगभग 6 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
- इन सबके बीच ट्रेड पंडितों का मानना है कि बॉर्डर 2 का पहले दिन का कलेक्शन ‘धुरंधर’ के 28 करोड़ रुपये के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगी.
- ये विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ (31 करोड़ रुपये) के पहले दिन के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ देगी.
- इस फिल्म के भारत में लगभग 32-35 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग करने की उम्मीद की जा रही है जो सनी देओल के लिए एक बड़ी ओपनिंग में से है.
- सनी की पिछली फिल्म ‘जाट’ ने 9 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी.
- वहीं कुछ अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा और छोटे शहरों में स्पॉट बुकिंग बढ़ी, जहां सनी देओल का मजबूत फैन बेस हैं, तो फिल्म पहले दिन 40 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर सकती है.
- अगर ऐसा होता है, तो 'बॉर्डर 2', ‘गदर 2’ के पहले दिन के 40.1 करोड़ रुपये के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी.
'बॉर्डर 2' के बारे में
'बॉर्डर 2' जे.पी. दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ की सीक्वल है. यह फिल्म अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित एक वॉर ड्रामा है. इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा प्रोड्यूस ये फिल्म गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
