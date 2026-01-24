हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Advance Booking Day 2: बॉर्डर 2 ने दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, पहले दिन से ज्यादा बिके टिकट, शनिवार को तगड़ी कमाई पक्की!

Border 2 Advance Booking Day 2: ‘बॉर्डर 2’ की ओपनिंग धुआंधार हुई है वहीं दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग में भी इसने धमाल मचा दिया है. इसी के साथ इस फिल्म से शनिवार को तगड़ा कलेक्शन करने की उम्मीद है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

‘बॉर्डर 2’ ने  सिनेमाघरों में रिलीज होते ही हर किसी का दिल जीत लिया है और इसने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा शानदार शुरुआत की है. 30 करोड़ के पहले दिन के कलेक्शन के साथ साल की पहली सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर ‘बॉर्डर 2’  से शनिवार, यानी दूसरे दिन और भी कमाल करने की उम्मीद है. इन सबके बीच ये वॉर ड्रामा दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग में भी अच्छी बढ़ोतरी दिखा रही है. जिसके दम पर ये फिल्म दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई करने के लिए तैयार है.

दूसरे दिन के लिए कितने बेक ‘बॉर्डर 2’ के टिकट? 
बॉर्डर 2 को अभी तक दर्शको से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला है. जिसके चलते इसके दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग में इजाफा देखा रहा है. बता दे कि कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने दूसरे दिन के लिए, एडवांस बुकिंग में 4.68 लाख से ज़्यादा टिकट बेचे हैं जिसमें नेशनल सिनेमा चेन के 1.91 लाख टिकट शामिल हैं. इन 1.91 लाख टिकटों में PVR के 1 लाख, आईएनओएक्स  के 65 हज़ार और सिनेपोलिस के 26 हज़ार टिकट शामिल हैं.

वहीं बी और सी सेंटर्स में सनी देओल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, उम्मीद थी कि फिल्म को नॉन-नेशनल सिनेमा चेन थिएटर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए पीवीआर, आईएनओएक्स  और Cinepolis में इस तरह का रिस्पॉन्स वाकई शानदार है.

‘बॉर्डर 2’ के दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग का कलेक्शन
रिपोर्ट के मुताबिक लेक्शन के मामले में, बॉर्डर 2 ने दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 15.34 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीटों को छोड़कर) का सॉलिड कलेक्शन कर दिया है. खास बात ये है कि पहले दिन के 12.5 करोड़ रुपये की तुलना में, दूसरे दिन की प्री टिकट सेल में इसने 22.72% की अच्छी ग्रोथ दिखाई है.

शनिवार को जबरदस्त कलेक्शन कर सकती है ‘बॉर्डर 2’
हालांकि शनिवार के लिए प्री-सेल्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है. लेकिन सनी देओल स्टारर इस फिल्म को आज ओवर-द-काउंटर टिकट बिक्री से भी काफी संख्या में दर्शक मिलेंगे. इसलिए, 40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन एक हासिल करने लायक टारगेट लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से, बहुत कुछ नाइट शो में ऑक्यूपेंसी पर डिपेंड करेगा. ‘गदर 2’ के उलट, कैपेसिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शो की संख्या 16,000 से ज़्यादा है, जिससे फिल्म को बड़ा स्कोर करने का मौका मिलेगा.

Published at : 24 Jan 2026 12:47 PM (IST)
