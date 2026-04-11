हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडश्रीदेवी की याद में बोनी कपूर ने शेयर की अनसीन फोटो, व्हाइट ड्रेस में क्यूट दिखीं एक साल की जान्हवी

श्रीदेवी की याद में बोनी कपूर ने शेयर की अनसीन फोटो, व्हाइट ड्रेस में क्यूट दिखीं एक साल की जान्हवी

Boney Kapoor Post: बोनी कपूर ने श्रीदेवी और जान्हवी कपूर के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर फैंस को भावुक हो रहे है. इस तस्वीर में तीनों के बीच प्यार साफ नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट किया, जिसने फैंस के दिलों को छू लिया है. उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी और बेटी जाह्नवी कपूर की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. ये सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक परिवार के खूबसूरत पलों की झलक है. बोनी कपूर हमेशा अपने परिवार से जुड़ी यादें शेयर करते हैं, लेकिन इस बार की तस्वीर ने सभी का ध्यान खींच लिया है.

श्रीदेवी संग बोनी ने डाली पोस्ट 

बोनी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर लॉस एंजेलिस ट्रिप की एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की. इस फोटो में श्रीदेवी अपनी गोद में छोटी जाह्नवी को पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं, जो उस समय सिर्फ एक साल की थी. साथ ही बोनी कपूर इस तस्वीर में दिखाई रहे हैं. श्रीदेवी अपने सिंपल लुक में खूबसूरत लग रही हैं और जान्हवी व्हाइट फ्रॉक और टोपी में बहुत प्यारी दिख रही हैं. इस तस्वीर के साथ बोनी कपूर ने कैप्शन में लिखा कि 'लॉस एंजेलिस में मेरा प्यार हमारी जानू को गोद में लिए हुए है, जो उस वक्त सिर्फ एक साल की थी.' इस एक लाइन में अपनी पत्नी और बेटी के लिए बोनी का प्यार झलकता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Boney.kapoor (@boney.kapoor)

2018 में श्रीदेवी का हुआ निधन 

बता दें कि बोनी कपूर हमेशा श्रीदेवी को याद करते हुए पुराने फोटोज शेयर करते रहते हैं. साल 2018 में दुबई में श्रीदेवी का अचानक निधन हो गया था, जिससे पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी. वहीं हाल ही में जान्हवी कपूर ने भी राज शमानी के इंटरव्यू में अपनी मां को खोने के दर्द के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि वो आज तक इस दुख से बाहर नहीं आ पाई हैं और उन्हें अपनी मां की कमी हर दिन महसूस होती है. उस दिन उन्होंने सिर्फ अपनी मां ही नहीं, बल्कि अपने पिता को भी खो दिया था. 

और पढ़ें
Published at : 11 Apr 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Sridevi Boney Kapoor Janhvi Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
श्रीदेवी की याद में बोनी कपूर ने शेयर की अनसीन फोटो, व्हाइट ड्रेस में क्यूट दिखीं एक साल की जान्हवी
श्रीदेवी की याद में बोनी कपूर ने शेयर की अनसीन फोटो, व्हाइट ड्रेस में क्यूट दिखीं एक साल की जान्हवी
बॉलीवुड
Dacoit Box Office Day 2 Live: 'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल, दूसरे दिन साढ़े 7 बजे तक का कलेक्शन 4 करोड़ के पार
'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल, दूसरे दिन साढ़े 7 बजे तक का कलेक्शन 4 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच Ranveer Singh ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात, 90 मिनट हुई बातचीत
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच रणवीर सिंह ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात, 90 मिनट हुई बातचीत
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2': एक्टर बनने के लिए चौथे सेमेस्टर में छोड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जानिए कौन हैं Avinash Tiwary?
'गिन्नी वेड्स सनी 2': एक्टर बनने के लिए चौथे सेमेस्टर में छोड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जानिए कौन हैं अविनाश तिवारी?
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP में 2.04 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे; जानें SIR की अहम बातें
UP में 2.04 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे? अहम बातें
दिल्ली NCR
दिल्ली के वजीरपुर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हादसा, 7 साल के दीपांशु की मौत, बच्ची घायल
दिल्ली के वजीरपुर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हादसा, 7 साल के दीपांशु की मौत, बच्ची घायल
क्रिकेट
Watch: बाल-बाल बची बाबर आजम की जान! नसीम शाह के भाई ने मारी खतरनाक बाउंसर; देखें फिर क्या हुआ?
बाल-बाल बची बाबर आजम की जान! नसीम शाह के भाई ने मारी खतरनाक बाउंसर; देखें फिर क्या हुआ?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
विश्व
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ट्रेंडिंग
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच, वीडियो वायरल
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच
Home Tips
Shoe Odor Removal Tips : जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन, इस तरीके से झट से दूर हो जाएगी स्मेल
जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन, इस तरीके से झट से दूर हो जाएगी स्मेल
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget