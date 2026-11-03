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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीया मिर्जा के पटाखे न फोड़ने की अपील वाले वीडियो पर BJP नेताओं की टिप्पणी से बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज, BMC को वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश

दीया मिर्जा के पटाखे न फोड़ने की अपील वाले वीडियो पर BJP नेताओं की टिप्पणी से बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज, BMC को वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 12:38 PM (IST)
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मुंबई में सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा का बनाया गया वीडियो हटाए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

BMC ने इस मुद्दे पर नागरिकों को जागरूक करने के लिए दीया मिर्जा को शामिल किया था। अभिनेत्री ने वीडियो के जरिए लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की थी। हालांकि, BJP नेताओं के विरोध और टिप्पणियों के बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से यह वीडियो हटा दिया था।

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जस्टीस गिरीश कुलकर्णी और जस्टीस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने कुछ नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी राजनीतिक टिप्पणियों से वे परेशान हैं। बेंच ने यह भी याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को हटाए गए वीडियो को दोबारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 12:38 PM (IST)
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