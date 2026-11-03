दीया मिर्जा के पटाखे न फोड़ने की अपील वाले वीडियो पर BJP नेताओं की टिप्पणी से बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज, BMC को वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश

मुंबई में सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा का बनाया गया वीडियो हटाए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

BMC ने इस मुद्दे पर नागरिकों को जागरूक करने के लिए दीया मिर्जा को शामिल किया था। अभिनेत्री ने वीडियो के जरिए लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की थी। हालांकि, BJP नेताओं के विरोध और टिप्पणियों के बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से यह वीडियो हटा दिया था।

जस्टीस गिरीश कुलकर्णी और जस्टीस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने कुछ नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी राजनीतिक टिप्पणियों से वे परेशान हैं। बेंच ने यह भी याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को हटाए गए वीडियो को दोबारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।