गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड70 बीघा पक्के जमीन की मालकिन हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, किसानों को 100% फ्री में सौंप दिया खेत

70 बीघा पक्के जमीन की मालकिन हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, किसानों को 100% फ्री में सौंप दिया खेत

बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस काफी नाम और शोहरत कमाने के अलावा बहुत दौलत भी कमा चुकी हैं. लंबे वक्त से वो फिल्मी दुनिया से दूर हैं और कई सालों से खेती-बाड़ी का काम कर रही हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Sep 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं जो अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. कई एक्ट्रेस के पास अरबों की दौलत और बेशुमार संपत्ति है. वहीं कई हसीनाओं के पास कई एकड़ जमीन है. 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस जूही चावला के पास भी अरबों की कीमत की खेती वाली जमीन है. एक्ट्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों को फ्री में अपनी जमीन और खेत भी दान कर चुकी हैं.

जब किसानों को जूही चावला ने दान किया अपना खेत

जूही चावला लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं. हालांकि वो अपनी लाइफ में दूसरे कामों में एक्टिव हैं. एक्ट्रेस लंबे वक्त से खेती का काम कर रही हैं. कोरोना वायरस के दौरान जब देश में लॉक डाउन लगा था तब एक्ट्रेस ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन किसानों की मदद करते हुए उन्हें दान कर दिया था.

ये भी पढ़ें: ‘मैं डाइट पर हूं’, रणबीर कपूर ने नहीं खाया गणपति पूजा का प्रसाद, भड़के लोग बोले- ‘रामायण फ्लॉप होगी’

70 बीघा पक्के जमीन की मालकिन हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, किसानों को 100% फ्री में सौंप दिया खेत

जूही चावला ने अपनी पहचान पर्यावरण एक्टिविस्ट के रूप में भी बना ली है. हर साल वो अपने करीबी लोगों के जन्मदिन के मौके कई पौधे लगाती हैं और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करती हैं. जूही दान और चैरिटी के मामले में भी आगे हैं. एक्ट्रेस के पास मुंबई के नजदीक मांडवा इलाके में अच्छी खासी जमीन है. यहां की जमीन को एक्ट्रेस ने भूमिहीन किसानों को देने का फैसला लिया था. लॉकडाउन में ये फैसला लेते वक्त एक्ट्रेस ने कहा था कि इस जमीन से किसान चावल की खेती कर पाएंगे. 

44 एकड़ खेती वाली जमीन की मालकिन हैं जूही चावला

जूही चावला के पास महाराष्ट्र के वाडा में 20 एकड़ जमीन है जो उनके पिता ने खरीदी थी. पिता के निधन के बाद एक्ट्रेस ने अपनी इस जमीन पर ध्यान देना शुरू किया और वो पिछले 15 सालों से खेती बाड़ी का काम कर रही हैं.

70 बीघा पक्के जमीन की मालकिन हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, किसानों को 100% फ्री में सौंप दिया खेत

इसके आलावा मांडवा में जूही चावला के पास 10 एकड़ जमीन और है. ये जमीन खुद उन्होंने खरीदी थी. उन्होंने बताया था कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे तो किसी ने उन्हें सुझाव दिया और फिर उन्होंने जमीन खरीद ली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ उनके पास कुल 44 एकड़ की खेती वाली जमीन है.

70 बीघा पक्के जमीन की मालकिन हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, किसानों को 100% फ्री में सौंप दिया खेत

जूही के पास वाडा में फार्म हाउस भी है और इसे उन्होंने अपना ऑफिस भी बना रखा है. यहां अभिनेत्री पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करती हैं. उनके पास 200 से ज्यादा आम के पेड़ों वाला बगीचा है वो अपने खेत में आम, चीकू, पपीता और अनार के अलावा सब्जियां भी उगाती हैं.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर, कहा था- 'उ, नका ध्यान लोगों के लिए कुछ करने पर रहता है'

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Juhi Chawla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
बॉलीवुड
'रामायणम्' के 'जय जय राम' के लिए अरिजीत सिंह ने दिए 200 टेक, सामने आया चौंकाने वाला किस्सा
'रामायणम्' के 'जय जय राम' के लिए अरिजीत सिंह ने दिए 200 टेक
बॉलीवुड
BO Live Updates: 200 करोड़ के पार 'मिर्जापुर', जानें- 'हनुमान अंश'- 'हैवान' का 3 बजे तक का कलेक्शन
200 करोड़ के पार 'मिर्जापुर', जानें- 'हनुमान अंश'- 'हैवान' का 3 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
अनिल कपूर को है परिवार को वक्त न दे पाने का मलाल, बोले - 'दो बेटियां डबल बोनस हैं'
अनिल कपूर को है परिवार को वक्त न दे पाने का मलाल, बोले - 'दो बेटियां डबल बोनस हैं'
Advertisement

वीडियोज

Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'
PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
क्रिकेट
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget