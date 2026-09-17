बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं जो अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. कई एक्ट्रेस के पास अरबों की दौलत और बेशुमार संपत्ति है. वहीं कई हसीनाओं के पास कई एकड़ जमीन है. 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस जूही चावला के पास भी अरबों की कीमत की खेती वाली जमीन है. एक्ट्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों को फ्री में अपनी जमीन और खेत भी दान कर चुकी हैं.

जब किसानों को जूही चावला ने दान किया अपना खेत

जूही चावला लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं. हालांकि वो अपनी लाइफ में दूसरे कामों में एक्टिव हैं. एक्ट्रेस लंबे वक्त से खेती का काम कर रही हैं. कोरोना वायरस के दौरान जब देश में लॉक डाउन लगा था तब एक्ट्रेस ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन किसानों की मदद करते हुए उन्हें दान कर दिया था.

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जूही चावला ने अपनी पहचान पर्यावरण एक्टिविस्ट के रूप में भी बना ली है. हर साल वो अपने करीबी लोगों के जन्मदिन के मौके कई पौधे लगाती हैं और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करती हैं. जूही दान और चैरिटी के मामले में भी आगे हैं. एक्ट्रेस के पास मुंबई के नजदीक मांडवा इलाके में अच्छी खासी जमीन है. यहां की जमीन को एक्ट्रेस ने भूमिहीन किसानों को देने का फैसला लिया था. लॉकडाउन में ये फैसला लेते वक्त एक्ट्रेस ने कहा था कि इस जमीन से किसान चावल की खेती कर पाएंगे.

44 एकड़ खेती वाली जमीन की मालकिन हैं जूही चावला

जूही चावला के पास महाराष्ट्र के वाडा में 20 एकड़ जमीन है जो उनके पिता ने खरीदी थी. पिता के निधन के बाद एक्ट्रेस ने अपनी इस जमीन पर ध्यान देना शुरू किया और वो पिछले 15 सालों से खेती बाड़ी का काम कर रही हैं.

इसके आलावा मांडवा में जूही चावला के पास 10 एकड़ जमीन और है. ये जमीन खुद उन्होंने खरीदी थी. उन्होंने बताया था कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे तो किसी ने उन्हें सुझाव दिया और फिर उन्होंने जमीन खरीद ली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ उनके पास कुल 44 एकड़ की खेती वाली जमीन है.

जूही के पास वाडा में फार्म हाउस भी है और इसे उन्होंने अपना ऑफिस भी बना रखा है. यहां अभिनेत्री पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करती हैं. उनके पास 200 से ज्यादा आम के पेड़ों वाला बगीचा है वो अपने खेत में आम, चीकू, पपीता और अनार के अलावा सब्जियां भी उगाती हैं.

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