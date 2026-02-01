फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है और यह मंथ लवर्स के लिए काफी खास होता है. क्योंकि इसी महीने में वैलेंटाइन डे पर कपल्स अपने प्यार का इजहार करते हैं. ऐसे में फिल्ममेकर्स वैलेंटाइन मंथ को और भी स्पेशल बनाने की तैयारी में हैं. और लवर्स को फिर से प्यार का जादू बिरेखने वाली क्लासिक फिल्मों को तोहफा देने जा रहे हैं. आइए जानते हैं फरवरी में कौन-कौन सी मूवीज थिएटर में फिर से रिलीज होने वाली हैं.

फरवरी में 3 फिल्में होंगी री-रिलीज

शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म देवदास 6 फरवरी को री-रिलीज होगी. जबकि सलमान खान की तेरे नाम 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देगी. अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म 'युवा' 20 फरवरी को री-रिलीज होगी.

View this post on Instagram A post shared by Troll Fuckers (@trollfuckers)

24 साल बाद देवदास की वापसी

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी देवदास 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई थी. फिल्म में देव बने शाहरुख, पारो के रूप में ऐश्वर्या राय और चंद्रमुखी के किरदार में माधुरी दीक्षित ने फैंस का दिल जीत लिया था. अब 24 साल बाद देवदास फिल्म फिर से थिएटर्स में लौट रही है. 6 फरवरी 2026 को इसे री-रिलीज किया जाएगा.

'तेरे नाम' बिखेरेगी जादू

2003 में रिलीज हुई 'तेरे नाम' फिल्म को सलमान खान के करियर का माइलस्टोन माना जाता है. सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा मूवी में सलमान खान ने राधे का किरदार निभाया था. भूमिका चावला के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को दिल जीत दिया था. तेरे नाम फिल्म के गाने जैसे 'तुमसे कोई प्यारा' और टाइटल ट्रैक आज भी हिट हैं. यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को PVR-आइनॉक्स थिएटर्स में री-रिलीज होगी.

20 फरवरी को री-रिलीज होगी 'युवा'

मणिरत्नम की फिल्म 'युवा' 20 फरवरी को री-रिलीज होगी. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, अभिषेक बच्चन हैं. फिल्म में युवाओं की बगावत दिखाई गई है। री-रिलीज होने वाली ये तीनों फिल्में वैलेंटाइन मंथ में प्यार, दर्द और एक्शन का तड़का लगाएंगी.