February 2026 Films: फरवरी में फुल रहेंगे थिएटर्स! 'ओ रोमियो', 'वध 2' समेत रिलीज होंगी ये 6 बॉलीवुड फिल्में
Bollywood Films Releasing In February 2026: फरवरी में कुल 6 बॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में आएंगी. इनमें रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी का भरपूर डोज मिलेगा. जानें कौन-सी फिल्म किस तारीख को रिलीज होगी.
फरवरी का महीना बॉलीवुड लवर्स के लिए स्पेशल होने वाला है. आने वाले महीने में वैलेंटाइन वीक भी है इसीलिए कई रोमांटिक फिल्में भी सिनेमाघरों में रिलीज होंगी. इसके अलावा फरवरी में कई ऐसी फिल्में भी बड़े पर्दे पर आएंगी जिनमें एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. फरवरी में कुल 6 बॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में आएंगी, जिनकी रिलीज डेट हम यहां आपको बता रहे हैं.
वध 2
- 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'वध' की कामयाबी के बाद अब 'वध 2' रिलीज के लिए तैयार है.
- इस फिल्म में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा लीड रोल में नजर आने वाले हैं.
- 'वध 2' को जसपाल सिंह संधू ने डायरेक्ट किया है जो 6 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.
हॉन्टेड 3डी- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट
- विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3डी- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' बॉक्स ऑफिस पर वध 2 से टकराएगी.
- 6 फरवरी को रिलीज होने जा रही ये फिल्म साल 2011 की हॉरर-मिस्ट्री फिल्म हॉन्टेड 3डी का सीक्वल है.
- 'हॉन्टेड 3डी- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे लीड रोल में होंगे.
भाभीजी घर पर हैं
- 'भाभीजी घर पर हैं' सीरियल की कामयाबी के बाद अब इसी नाम से एक कॉमेडी फिल्म आ रही है.
- ये फिल्म भी 6 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है.
- फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं' में सीरियल की ओरिजिनल कास्ट आसिफ शेख, रोहितश्व गौर और शुभांगी अत्रे दिखाई देंगे.
- वहीं रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ भी फिल्म में अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे.
ओ'रोमियो
- विशाल भारद्वाज की रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन वीक में रिलीज हो रही है.
- 13 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में होंगे.
- अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल भी फिल्म का हिस्सा हैं.
तू या मैं
- रोमांटिक-एडवेंचर फिल्म 'तू या मैं' 'ओ रोमियो' के साथ 13 फरवरी को ही थिएटर्स में रिलीज हो रही है.
- इस फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव लीड किरदार अदा करते नजर आएंगे.
दो दीवाने सहर में
- 'दो दीवाने सहर' में एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर लीड रोल में होंगे.
- संजय लीला भंसाली की ये फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
