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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार से लेकर शिल्पा शेट्टी तक, धनतेरस पर बॉलीवुड सितारों ने फैंस को दी बधाई

अक्षय कुमार से लेकर शिल्पा शेट्टी तक, धनतेरस पर बॉलीवुड सितारों ने फैंस को दी बधाई

धनतेरस के मौके पर सेलेब्स के बीच बधाई देने का सिलसिला शुरु हो गया है. इसी कड़ी में अक्षय कुमार, राजपाल यादव, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी और सोनाली बेंद्रे समेत इन स्टार्स ने फैंस को धनतेर की बधाई दी है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 06 Nov 2026 06:00 PM (IST)
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देशभर में आज यानी 6 नवंबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. लोग एक दूसरे को इस पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं.

इसी बीच बॉलीवुड सितारों ने भी अपने फैंस को धनतेरस की बधाइयां दी हैं. अक्षय और अनुपम खेर से लेकर राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी और सोनाली बिंद्रे तक कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को धनतेरस की बधाई दी है.

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अक्षय कुमार ने मां लक्ष्मी से की खास प्रार्थना

अक्षय कुमार ने भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को धनतेरस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए मां लक्ष्मी से सभी के परिवार में सुख-समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखने की कामना की. साथ ही उन्होंने सभी परिवारों की खुशहाली और तरक्की की दुआ भी की है.

अक्षय कुमार से लेकर शिल्पा शेट्टी तक, धनतेरस पर बॉलीवुड सितारों ने फैंस को दी बधाई

अनुपम खेर ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर फैंस को धनतेरस के पर्व की बधाई दी है. उन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिसमें लाल बैकग्राउंड पर पीले रंग से मां लक्ष्मी के पैर बने हुए हैं और शुभ धनतेरस लिखा है. इस के साथ उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई रामायण का मंगल रंग गाना लगाया है.

राजपाल यादव ने बताई असली दौलत की अहमियत

एक्टर राजपाल यादव ने फैंस को धनतेरस की बधाई तो दी ही है, इसके साथ ही एक खास मैसेज भी शेयर किया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘धनतेरस पर ह्म धन की पूरा करते हैं, लेकिन असली दौलत सिर्फ पैसे या सोने-चांदी नहीं होती. हमारी जिंदगी में अपनों का साख, परिवार का प्यार, रिश्तों की मिठास और अच्छा स्वास्थ्य भी किसी खजाने से कम नहीं है. क्योंकि आखिरकार, अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है बल्कि वो है जिसके साथ अपने हों, चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में सुकू हो.’

अक्षय कुमार से लेकर शिल्पा शेट्टी तक, धनतेरस पर बॉलीवुड सितारों ने फैंस को दी बधाई

राजपाल यादव के मौजूदा वित्तीय विवाद की वजह से उनका ये मैसेज चर्चा में आ गया है. दरअसल, उनपर करोड़ों रुपये का कर्ज है और वह चेक बाउंस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.

शिल्पा और सोनाली ने भी शेयर कीं शुभकामनाएं

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने धनतेरस के मौके पर तस्वीरें साझा करते हुए फैंस को त्योहार की बधाई दी. वहीं सोनाली बेंद्रे ने भी सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों को धनतेरस की बधाई दी.

अक्षय कुमार से लेकर शिल्पा शेट्टी तक, धनतेरस पर बॉलीवुड सितारों ने फैंस को दी बधाई

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 06 Nov 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav
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