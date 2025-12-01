हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTheatre Releases This Week: इस हफ्ते बॉलीवुड और साउथ में छिड़ेगा महायुद्ध! 'धुरंधर', 'अखंडा 2' समेत रिलीज होंगी ये 7 फिल्में

Theatre Releases This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में थिएटर्स में कई फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. इस हफ्ते बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Dec 2025 05:48 PM (IST)
दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में हर हफ्ते थिएटर्स में शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड फिल्मों से थिएटर्स खचाखच भरे रहेंगे. दिसंबर के पहले हफ्ते में एक्शन और रोमांस से भरपूर कई हिंदी और साउथ फिल्में रिलीज होने वाली हैं. ऐसे में बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर महायुद्ध देखने को मिलेगा. यहां हम आपको इस हफ्ते रिलीज हो रहीं फिल्मों की पूरी लिस्ट दे रहे हैं.

धुरंधर

  • रणवीर सिंह स्टारर गैंगस्टर-ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने जा रही है. 
  • आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.
  • 'धुरंधर' में रणवीर एक्ट्रेस सारा अर्जुन के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे.
  • इस फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना भी नजर आएंगे.

अखंडा 2- तांडवम्

  • नंदमुरी बालाकृष्णा स्टारर फिल्म 'अखंडा 2- तांडवम्' भी 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है.
  • बोयापति श्रीनु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आदि पिनिसेट्टी विलेन का रोल अदा करेंगे.
  • इसके अलावा 'बजरंगी भाईजान' फेम एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा भी 'अखंडा 2- तांडवम्' में दिखाई देंगी.

कलमकावल

  • मलयालम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'कलमकावल' 5 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी.
  • इस फिल्म से जितिन के.जोश बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं.
  • मामूटी स्टारर फिल्म 'कलमकावल' में गिबिन गोपीनाथ और राजिशा विजयन भी अहम रोल में होंगे.

वा वाथियार

  • 'वा वाथियार' एक तमिल एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें कार्थी लीड रोल में हैं.
  • फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है, इस फिल्म में कीर्ति शेट्टी भी होंगी.

गेम ऑफ लोन्स

  • तमिल साइकोलॉजिकल फिल्म 'गेम ऑफ लोन्स' भी 5 दिसंबर को बड़े पर आ रही है.
  • अभिषेक लेसली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अभिनय किंगर और अथविक जालंधर अहम रोल में होंगे.
  • इसके अलावा एस्टर नोरोन्हा, निवास आदिथान और आधविक सफन्याह भी 'गेम ऑफ लोन्स' में नजर आएंगे.

धीरम

  • मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'धीरम' 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है.
  • इस फिल्म में इंद्रजीत सुकुमारन लीड रोल में दिखाई देंगे.

फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 2

  • हॉलीवुड फिल्म 'फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 2' भी 5 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है.
  • ये हॉरर-मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 2023 में रिलीज हुई 'फाइव नाइट्स एट फ्रेडी' का सीक्वल है.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Dec 2025 05:44 PM (IST)
Dhurandhar Akhanda 2 Kalamkaval Theatre Releases This Week
