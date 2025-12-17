साल के आखिरी महीने की 18 तारीख खास है, इसी दिन की वजह से बदल गया पूरा हॉलीवुड

हॉलीवुड के कैलेंडर में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं, जो किसी बड़ी मौत या त्रासदी की वजह से नहीं, बल्कि सितारों के जन्मदिन के कारण याद रखी जाती हैं. 18 दिसंबर ऐसी ही एक तारीख है, जिसे अनौपचारिक रूप से फिल्म मीडिया में “हॉलीवुड बर्थडेट डॉमिनेटेड डे” कहा जाता है.

यह इसलिए खास है क्योंकि इस तारीख पर ऐसी शख्सियतों ने जन्म लिया, जिन्होंने हॉलीवुड की स्टार-संस्कृति, बॉक्स ऑफिस और पॉप कल्चर को दशकों तक प्रभावित किया.

ब्रैड पिट जन्मे थे इसी दिन

18 दिसंबर को जन्मे सबसे बड़े नामों में ब्रैड पिट सबसे ऊपर आते हैं. 1963 में जन्मे पिट सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि हॉलीवुड के उस युग का चेहरा हैं जहां स्टारडम अभिनय, व्यक्तित्व और सामाजिक प्रभाव तीनों का मेल था.

'फाइट क्लब' का विद्रोही, 'सेवन' का बेचैन जासूस, ट्रॉय का योद्धा और 'वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड' का थका हुआ स्टंटमैन, ये किरदार बताते हैं कि 18 दिसंबर ने हॉलीवुड को सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक पूरा युग दिया.





जुरासिक पार्क वाले स्टीवन स्पीलबर्ग भी पैदा हुए थे इसी दिन

पिट से कहीं कम स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं हैं. 18 दिसंबर 1946 को उनका जन्म हुआ. हॉलीवुड के सबसे सफल और प्रभावशाली डायरेक्टर माने जाते हैं. जिन्होंने जॉस, ईटी, जुरासिक पार्क, शिंडर्ल्स लिस्ट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं.

केटी होम्स और स्टीव ऑस्टिन ने गढ़ी अलग तरह की हॉलीवुड कहानी

इसी तारीख को जन्मीं केटी होम्स ने एक अलग तरह की हॉलीवुड कहानी गढ़ी. डॉसन्स क्रीक से स्टार बनीं होम्स की जिंदगी अभिनय से ज्यादा उनकी निजी लड़ाइयों के कारण भी चर्चा में रही.

इसी दिन जन्मे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भले ही मुख्य रूप से रेसलिंग के आइकन रहे हों, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों और टीवी में उनकी मौजूदगी ने 18 दिसंबर की पहचान को और व्यापक बना दिया. उनकी कहानी स्टारडम की क्रूर सच्चाई भी दिखाती है- चोट, गिरावट, विवाद और फिर वापसी. यही कारण है कि 18 दिसंबर सिर्फ सफलता का नहीं, बल्कि संघर्ष का भी प्रतिनिधि दिन बन जाता है.





दिलचस्प बात यह है कि 18 दिसंबर को हॉलीवुड की कोई बड़ी क्लासिक डेथ एनिवर्सरी हावी नहीं है. नतीजा यह हुआ कि यह तारीख शोक से ज्यादा जश्न और स्टार पावर से जुड़ गई. यही वजह है कि फिल्म वेबसाइट्स, एंटरटेनमेंट कैलेंडर और सोशल मीडिया पर यह दिन “बर्थडेट-हेवी हॉलीवुड डे” के रूप में जाना जाता है.

फिल्म इतिहासकार जॉर्ज थॉमस क्लार्क अपनी पुस्तक 'द हॉलीवुड बुक ऑफ डेट्स' में लिखते हैं कि हॉलीवुड कैलेंडर की कुछ तारीखें ऐसी होती हैं, जहां किसी बड़ी त्रासदी की अनुपस्थिति सितारों के जन्मदिनों को उस दिन की पहचान बना देती है. 18 दिसंबर इसी श्रेणी में आता है- एक ऐसा दिन जिसे हॉलीवुड की सामूहिक स्मृति ने त्रासदी नहीं, बल्कि स्टारडम के जश्न से जोड़ा.