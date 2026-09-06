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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमां बनने के बाद बिपाशा बसु को झेलनी पड़ी ट्रोलिंग, बोलीं- पैपराजी ने अजीब फोटोज ली

मां बनने के बाद बिपाशा बसु को झेलनी पड़ी ट्रोलिंग, बोलीं- पैपराजी ने अजीब फोटोज ली

बिपाशा बसु ने ट्रोलिंग को लेकर रिएक्ट किया है. बिपाशा ने बताया कि बेटी को जन्म देने के बाद उन्हें बढ़े वजन की वजह से काफी ट्रोल किया गया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Sep 2026 09:34 AM (IST)
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बॉलीवुड की फिटेस्ट और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक रहीं बिपाशा बसु भी कई बार ट्रोलिंग की शिकार हो चुकी हैं. बिपाशा लंबे समय से महिलाओं के हेल्थ और फिटनेस को लेकर सजग रही हैं. इसे प्रमोट भी करती रही हैं. लेकिन बिपाशा बसु खुद भी कई बार अपने बॉडी शेप और बॉडी कलर को लेकर ट्रोल हो चुकी हैं. बिपाशा का कहना है कि नवंबर 2022 में मां बनने के बाद उन्हें ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी. 

ट्रोलिंग पर बिपाशा ने किया रिएक्ट

हाल में ही Elle India के कवर पर फीचर होने के दौरान बिपाशा ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की. बिपाशा बसु ने कहा, 'आज भी महिलाओं की बॉडीज को लेकर बातचीत काफी अजीब तरीके से होती है. जब आप बच्चे को जन्म देते हैं तो लोग यही उम्मीद लगाते है कि आप फिर शेप में आ जाएं जैसा की आप अपने ट्ववंटीज में थे जबकि आपकी उम्र 40 की होती है. और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको ट्रोल किया जाता है.'

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आगे बिपाशा ने कहा, 'मैंने बहुत ज्यादा ट्रोलिंग झेली है. इंसेंसिटिव पैपराज ने कई अजीब-अजीब तरह से फोटो ली. यहां महिलाओं पर पड़ने वाले प्रेशर की किसी को फिक्र नहीं होती. किसी को फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला बेबी के लिए कितनी मेहनत करती है. लाइफस्टाइल से लेकर पर्सनल लाइफस्टाइल तक पर कितना प्रेशर होता है. किसी को फर्क नहीं पड़ता. सब चाहते हैं कि आप बाउंस बैक करें. मैं तो काफी कॉन्फिडेंस वाली महिला हूं, मुझे ये ट्रोलिंग नहीं तोड़ सकती. मैं जानती हूं कि मेरी जर्नी क्या रही है, बाहर का शोर-शराबा मेरे लिए मैटर नहीं करता. '

बिपाशा की लव स्टोरी की बात करें तो उन्होंने एक्टर करन सिंह ग्रोवर के साथ शादी की. दोनों की लव स्टोरी एलोन फिल्म के सेट पर 2015 में शुरू हुई थी. उनकी ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री धीरे-धीरे लव में बदल गई. शादी स पहल दोनों ने एक साल डेट किया था. दोनों ने 2016 अप्रैल में शादी कर ली. 12 नवंबर 2022 उन्हें बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने देवी बसु सिंह ग्रोवर रखा है. 

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बता दें कि एक्ट्रेस ने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 2001 से फिल्म 'अजनबी' से डेब्यू किया था. वो इस फिल्म में नीता के रोल में थीं और उन्हें काफी पसंद किया गया. इसके बाद वो 'राज', 'आंखें', 'मेरे यार की शादी है', 'चोर मचाए शोर', 'गुनाह', 'जिस्म', 'जमीन', 'फुटपाथ', 'रुद्राक्ष', 'रक्त', 'मदहोशी', 'चेहरा', 'नो एंट्री', 'शिखर', 'डरना जरूरी है', 'फिर हेरा फेरी', 'अलग', 'ओमकारा', 'धूम 2', 'रेस', 'लम्हा', 'प्लेअर्स' जैसी फिल्में की.

एक्ट्रेस को आखिरी बार 2018 में फिल्म 'वेलकम टू द न्यूयॉर्क' में देखा गया. इस फिल्म में उनका कैमियो था. वहीं इससे पहले 2015 में वो 'अलोन' फिल्म में डबल रोल में दिखी थीं. इसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया. उन्होंने अपना पूरा फोकस शादी और बेटी पर किया. बेटी देवी की परवरिश में बिपाशा ने पूरा समय दिया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 06 Sep 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
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