50 किलो का लंहगा पहन दुल्हन बनकर रैंप पर छाई बिपाशा बसु, कमबैक को लेकर कहा ये

बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने एक टाइम में अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना रखा था. वहीं एक्ट्रेस शादी और मां बनने के बाद एक्टिंग से दूर हो गई. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने अपने लुक्स से सबका ध्यान खींच लिया.

दुल्हन बनकर रैंप पर छाईं बिपाशा बसु

फैशन वीक में बिपाशा ने दुल्हन के गेटअप में रैंप पर एंट्री ली और जैसे ही उनका लुक सामने आया, सभी की नजरें बस उन्हीं पर टिक गईं. एक्ट्रेस ने रेड कलर का 50KG का लहंगा पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज पहनी थी और उनका मेकअप भी कमाल का था.

View this post on Instagram A post shared by Bipasha Basu (@bipashabasu)

इवेंट से उनके कई वीडियोज समाने आए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उनके गॉर्जियस कह रहा है, तो कोई ब्यूटीफुल बता रहा हैं.

फिर से काम पर लौटेंगी बिपाशा बसु

बिपाशा बसु ने काम को लेकर बात की. मीडिया संग बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अब फिर से काम शुरू करने का समय है और मैं बहुत खुश हूं. आप जानते हैं, यह मेरा पुराना प्यार है. मैंने सबसे पहले मॉडलिंग की थी, फिर एक्टिंग की. लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और आज भी मुझे वही प्यार मिला, जिससे मैं बहुत खुश हूं.'

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

बिपाशा बसु ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरूआत की थी. साल 2001 में उन्होंने फिल्म अजनबी से बॉलीवुड में कदम रखा. उन्होंने राज (2002), जिस्म (2003), नो एंट्री (2005) और धूम 2 (2006) जैसी हिट फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई. वहीं बिपाशा ने 2016 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की, और 2022 में वे एक बेटी की मां बनीं. वे अब बड़े पर्दे से दूर हैं.