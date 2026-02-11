आने वाले तीन महीने बॉक्स ऑफिस पर होगी पैसों की बारिश, रिलीज हो रही ये 6 फिल्में मचाएंगी तहलका
फिल्म इंडस्ट्री के लिए आने वाले 3 महीने खास होने वाले हैं. कई बिग बजट फिल्में रिलीज हो रही है. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में.
थिएटर में इन दिनों बॉर्डर 2, मर्दानी 3 जैसी फिल्में लगी हैं. इन्हें फैंस अच्छा रिस्पॉन्स दिया. बॉर्डर 2 तो 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी है. हालांकि, अब आने वाले 3 महीने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद खास होने वाले हैं. 6 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाएंगी. आइए जानते हैं उन 6 फिल्मों के बारे में.
धुरंधर: द रिवेंज
रणवीर सिंह की ये मच अवेटेड फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है. ये 2025 में आई फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट है. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाकर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फर्स्ट फिल्म के बाद अब फैंस बेसब्री से दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं. इसे आदित्य धर बना रहे हैं. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स भी होंगे.
टॉक्सिक
यश की ये फिल्म भी 19 मार्च को रिलीज हो रही है. इसका धुरंधर 2 से क्लैश होने वाला है. ये महाक्लैश होगा. दो बड़ी फिल्में एक साथ पर्दे पर दस्तक दे रही हैं. यश की इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में तारा सुतारिया, रुक्मणि वसंत, कियारा आडवाणी, नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेस हैं.
भूत बंगला
अक्षय कुमार की इस फिल्म की रिलीज प्री-पोन हुई है. अब फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है. रिपोर्ट्स हैं कि अक्षय ने फिल्म की रिलीज प्रीपोन करने से पहले सलमान खान से भी फोन पर बात की थी. इस फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, तबु, वामिका गब्बी जैसे स्टार्स हैं. प्रियदर्शन इसे डायरेक्टर कर रहे हैं. इस फिल्म के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.
बैटल ऑफ गलवान
सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है. ऐसी भी खबरें आई हैं कि इस फिल्म को पोस्टपोन भी किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई अपडेट नहीं आया है. सलमान खान के फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
पेड्डी
पेड्डी में रामचरण, जाह्नवी कपूर, तृषा कृष्णन लीड रोल में हैं. विजय सेतुपति, दिव्येंदू भी इसमें नजर आएंगे. ये एक बिग बजट फिल्म है. खबरें हैं कि इस फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है. फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होगी.
राजा शिवाजी
ये फिल्म 1 मई को रिलीज होगी. फिल्म को रितेश देशमुख डायरेक्ट कर रहे हैं. इसमें रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर जैसे स्टार्स हैं.
