10 साल बाद आ रहा है 'बिग बॉस बांग्ला सीजन 3', क्रिकेटर सौरव गांगुली संभालेंगे होस्ट की कमान

लंबे समय बाद टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस बंगला' अपने सीजन 3 के साथ वापस आ रहा हैं. बनिजय एंटरटेनमेंट का एंडेमोल शाइन इंडिया लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा हैं. इसने अब तक टीवी और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े कई कंटेंट और लंबे फ्रेंचाइजी को दर्शकों के सामने पेश किया हैं. इसी बीच अब बिग बॉस बंगला के आने से दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा हैं.

10 साल बाद हुई वापसी

करीब 10 साल बाद एंडेमोल शाइन इंडिया ने ऑफिशियली 'बिग बॉस बांग्ला' के तीसरे सीजन का ऐलान किया है. ऐलान करते हुए मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें क्रिकेटर सौरव गांगुली की झलक देखने को मिली. सौरव इस सीजन में शो को होस्ट करने वाले हैं. इस ऐलान के बाद से ही फैंस के बीच उत्साह का माहौल है. इस ऐलान के साथ मेकर्स ने लिखा, 'भारत के सबसे बड़े मनोरंजन का मंच अब बंगाल में आ रहा है. मनोरंजन का बॉस - बिग बॉस बांग्ला जल्द आ रहा है.'

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एंडेमोल शाइन इंडिया के पॉपुलर शोज

बता दें कि 'बिग बॉस बंगला' दीपक धर की एंडेमोल शाइन इंडिया और बनिजय एंटरटेनमेंट का पार्ट है, जिसने एंटरटेनमेंट में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. पिछले कुछ सालों से बनिजय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया ने द नाइट मैनेजर, द ट्रायल (द गुड वाइफ), होस्टेजेस, मिस्ट्री (द मॉन्क), कॉल माय एजेंट: बॉलीवुड जैसी सीरीज दी हैं. वहीं दहान, कैंपस बीट्स, मत्स्य कांड, अनदेखी और त्रिभंगा दर्शकों को बहुत पसंद आई हैं.

इसके आलावा टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, राइज एंड फॉल, इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स, टेम्पटेशन आइलैंड, द कपिल शर्मा शो, एमटीवी रोडीज, द वॉइस, द बिग पिक्चर और केस तो बनता है, मास्टरशेफ इंडिया के 9 सीजन, सेलिब्रिटी मास्टरशेफ, खतरों के खिलाड़ी को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है.

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