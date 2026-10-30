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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Pride of Bharat: भूषण कुमार और ऋषभ शेट्टी का बड़ा ऐलान, छत्रपति शिवाजी पर दो पार्ट में बनेगी फिल्म

The Pride of Bharat: भूषण कुमार और ऋषभ शेट्टी का बड़ा ऐलान, छत्रपति शिवाजी पर दो पार्ट में बनेगी फिल्म

षण कुमार और ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत' दो पार्ट में बनेगी. फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, संघर्ष और स्वराज की कहानी दिखाई जाएगी.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 30 Oct 2026 01:36 PM (IST)
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इन दिनों बॉलीवुड में दो पार्ट में फिल्म बनाने का नया ट्रेंड चल रहा है. रणबीर कपूर की 'रामायण' के बाद अब इस कड़ी में एक और नाम जुड गया है. छत्रपति शिवाजी का लाइफ पर बन रही फिल्म को लेकर मेकर्स ने बड़ी अनाउंसमेंट की है. भूषण कुमार और ऋषभ शेट्टी ने ऐलान कर दिया है कि ये फिल्म दो पार्ट में बनाई जाएगी.

फिल्म का नाम 'द प्राइड ऑफ भारत – छत्रपति शिवाजी महाराज' है. इस प्रोजेक्ट में भूषण कुमार की कंपनी टी-सीरीज बतौर प्रोड्यूसर जुड़ी है. वहीं, ऋषभ शेट्टी को-प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी संभालेंगे. फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह करेंगे. मेकर्स के मुताबिक, इसकी शूटिंग 2027 की शुरुआत में शुरू करने की तैयारी है.

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500 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा बजट

फिल्म को लेकर इससे पहले आई वैरायटी इंडिआ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इसका बजट 500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग महाराष्ट्र में की जा सकती है. हालांकि, मेकर्स ने फिलहाल मेकर्स ने दोनों पार्ट के बजट के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है.  

फिल्म में होंगे 'गेम ऑफ थ्रोन्स' और 'वाइकिंग्स' के एक्शन एक्सपर्ट

फिल्म में इंटरनेशनल एक्शन टीम भी शामिल की गई है. वैरायटी इंडिया की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक, मार्क हेंसन एक्शन टीम को लीड करेंगे. वो 'गेम ऑफ थ्रोन्स', 'वाइकिंग्स' और 'द विचर' जैसी सीरीज में काम कर चुके हैं.

उनके अलावा व्लाद रिमबर्ग और क्रेग मैकरे भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं. व्लाद 'द फेट ऑफ द फ्यूरियस' और 'ब्लडशॉट' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जबकि क्रेग 'ट्रॉय: फॉल ऑफ ए सिटी' से जुड़े रहे हैं.

शिवाजी महाराज की जिंदगी के इन पहलुओं पर होगा फोकस

ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और युद्धों के साथ-साथ उनके नेतृत्व, सैन्य रणनीति और स्वराज्य के विजन को भी दिखाएगी. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दो पार्ट में बनने वाली इस फिल्म में उनकी प्रमुख लड़ाइयों, उनके बलिदानों और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों को भी शामिल किया जाएगा. मेकर्स इसे बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए भारत और विदेश के कलाकारों और तकनीशियनों की टीम साथ आएगी.

'कांतारा' के बाद ऋषभ शेट्टी का बड़ा प्रोजेक्ट

ऋषभ शेट्टी ने साल 2022 में आई फिल्म 'कांतारा' से देशभर में पहचान बनाई थी. इस फिल्म में वो डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी. इस फिल्म के लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी. इसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला था.

15-16 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से ज्यादी की कमाई की थी. इसकी सफलता के बाद इसके प्रीक्वल 'कांतारा: चैप्टर 1' में भी ऋषभ ने लीड रोल निभाया था. अब वो छत्रपति शिवाजी के फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करे रहें हैं.

कब होगा पहला पार्ट रिलीज?

बता दें कि इस फिल्म का एलान सबसे पहले दिसंबर 2024 में किया गया था. उस समय इसको दो पार्ट में बनाने की कोई योजना सामने नहीं आई थी. अभी फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है और 2027 की शुरुआत में इसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है. अभी तक मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 30 Oct 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Rishab Shetty
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