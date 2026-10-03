बॉलीवुड सितारों की फिल्मों और एक्टिंग के अलावा उनकी लग्जरी लाइफ और करोड़ों की नेटवर्थ भी अक्सर चर्चा में रहती है. शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन तक, कई बड़े सितारे करोड़ों की नेटवर्थ के मालिक हैं. लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा नाम भी है, जिसकी दौलत इन सुपरस्टार्स से कहीं ज्यादा है. ये हैं टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार. उनकी नेटवर्थ जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

36,300 करोड़ रुपये की है नेटवर्थ

हुरुन रिच लिस्ट के मुताबिक, भूषण कुमार और उनका परिवार बॉलीवुड के सबसे अमीर नामों में शामिल है. उनकी कुल नेटवर्थ 36,300 करोड़ रुपये है. खास बात ये है कि भूषण कुमार 87वें नंबर पर हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से टॉप 100 में जगह बनाने वाले इकलौते नाम हैं. वहीं, इस लिस्ट में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे बड़े सितारे भी शामिल हैं. इन सभी बॉलीवुड सेलेब्स की कुल संपत्ति भी भूषण कुमार की अकेले की नेटवर्थ से कम है.

19 साल की उम्र में संभाली टी-सीरीज की कमान

भूषण कुमार की दौलत का बड़ा हिस्सा टी-सीरीज के कारोबार से जुड़ा है. वो टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. कंपनी का ऑफिशियल नाम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है. म्यूजिक के अलावा टी-सीरीज फिल्म प्रोडक्शन और डिजिटल एंटरटेनमेंट में भी काम करती है. भूषण कुमार ने साल 1997 में महज 19 साल की उम्र में टी-सीरीज की जिम्मेदारी संभाली थी. उनके पिता और टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या के बाद उन्होंने कंपनी की कमान संभाली.

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म्यूजिक से फिल्म प्रोडक्शन तक, ऐसे बढ़ा टी-सीरीज का कारोबार

इसके बाद टी-सीरीज ने म्यूजिक कैसेट्स से आगे बढ़ते हुए म्यूजिक, फिल्म प्रोडक्शन और डिजिटल एंटरटेनमेंट में अपना कारोबार काफी बढ़ाया. आज टी-सीरीज दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले यूट्यूब चैनलों में से एक है. कंपनी के फिल्म प्रोडक्शन बैनर के तहत 'एनिमल' और 'भूल भुलैया' जैसी कई बड़ी फिल्में भी बनी हैं. यही वजह है कि भूषण कुमार की संपत्ति का बड़ा हिस्सा टी-सीरीज के कारोबार से जुड़ा हुआ है.

कितनी है शाहरुख, अमिताभ और सलमान की नेटवर्थ?

शाहरुख खान की कुल नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपये है. पिछले एक साल में उनकी संपत्ति में करीब 2,490 करोड़ रुपये की कमी आई है. इसके बावजूद वो देश के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल हैं. वहीं, अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ में इस साल बड़ा इजाफा हुआ है. उनकी कुल नेटवर्थ 4,000 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल 1,630 करोड़ रुपये थी.

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सलमान खान ने इस साल पहली बार हुरुन रिच लिस्ट में जगह बनाई है. उनकी कुल नेटवर्थ 3,000 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं, ऋतिक रोशन की संपत्ति में भी बढ़ोतरी हुई है. उनकी नेटवर्थ 340 करोड़ रुपये बढ़कर 2,500 करोड़ रुपये हो गई है.