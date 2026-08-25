राष्ट्रगान सुनते ही भूमि पेडनेकर ने किया ऐसा काम, नजारा देख फैंस ने ठोका सलाम

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: राष्ट्रगान सुनते ही भूमि पेडनेकर ने किया ऐसा काम, रेड कार्पेट पर ये नजारा देख फैंस ने किया सलाम

Video: राष्ट्रगान सुनते ही भूमि पेडनेकर ने किया ऐसा काम, रेड कार्पेट पर ये नजारा देख फैंस ने किया सलाम

भूमि पेडनेकर ने अपने एक वायरल वीडियो से नेटिजंस का दिल जीत लिया है. एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर पोज दे रही थीं, लेकिन तभी राष्ट्रगान सुनते ही उन्होंने पोज देना बंद कर दिया और उनका ये अंदाज फैंस को भा गया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Aug 2026 02:11 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा किया जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया और फैंस ने उनकी जमकर तारीफ कर डाली. दरअसल एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर पैपराजी को पोज दे रही थीं, हालांकि उसी वक्त राष्ट्रगान सुनते से ही एक्ट्रेस ने पोज देना बंद कर दिया और राष्ट्रगान को पूरा सम्मान दिया.

'सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026' इवेंट में पहुंची थीं भूमि

भूमि पेडनेकर अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं. फिलहाल वो अपने एक वायरल वीडियो से फैंस के बीच चर्चा में हैं. बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस 'सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026' इवेंट में पहुंचीं थीं और यहां उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए.

राष्ट्रगान के लिए भूमि ने रोका पोज देना

जैसे ही एक्ट्रेस पैप्स को पोज देने के लिए रेड कार्पेट पर एंट्री लेती हैं वैसे ही राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजने लगता है. राष्ट्रगान की आवाज सुनकर भूमि तुरंत नीचे आ जाती हैं और पैपराजी को भी रुकने के लिए इशारा करती हुई नजर आती हैं. नीचे उतरकर एक्ट्रेस राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गईं.

 
 
 
 
 
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फैंस ने की भूमि पेडनेकर की तारीफ

भूमि का ये वीडियो देखने के बाद उनकी सोशल मीडिया पर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सम्मान.' एक ने लिखा, 'देश पहले.' एक ने कमेंट किया, 'मैं सलाम करता हूं.' एक ने लिखा, 'मुझे आप पर गर्व है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'लव यू भूमि.'

Video: राष्ट्रगान सुनते ही भूमि पेडनेकर ने किया ऐसा काम, रेड कार्पेट पर ये नजारा देख फैंस ने किया सलाम

भूमि पेडनेकर का वर्कफ्रंट

37 साल की भूमि पेडनेकर ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म 'दम लगा के हईशा' से की थी. ये फिल्म साल 2015 में आई थी. हालंकि उन्हें बड़ी सक्सेस अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'टॉयलेट' से मिली थी. साल 2017 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. हाल ही में उन्हें प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'दलदल' में देखा गया था. इसमें एक्ट्रेस ने DCP रीटा फरेरा नाम का किरदार अदा किया था. अपने 10 साल से ज्यादा के करियर में एक्ट्रेस अलग-अलग जॉनर में काम कर चुकी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
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