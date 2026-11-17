गुरुजी महाराज के वार्षिक महासत्संग 2026 में बॉलीवुड और टीवी जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. गुरुप्रीय नवदीप सिंह गौरव जी के संचालन में हुए इस आयोजन में सितारे गुरुजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे. इस दौरान भूमि पेडनेकर से लेकर चाहत खन्ना तक कई एक्ट्रेसेस शामिल हुईं. सत्संग में चाहत खन्ना भावुक होकर फूट-फूटकर रोती भी नजर आईं.

भूमि पेडनेकर हुई शामिल

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी गुरुजी महाराज के इस वार्षिक महासत्संग में शामिल हुईं. इस खास मौके पर वो ट्रैडिशनल कपड़ों में नजर आईं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में भूमि पूरी श्रद्धा के साथ सत्संग में बैठी दिखाई दे रही हैं. इस दौरान वो भजन सुनती और गुरुजी का आशीर्वाद लेती नजर आईं. उनके चेहरे पर भक्ति और शांति साफ दिखाई दे रही थी. भूमि का ये अंदाज देखकर उनके फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं.

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फूट-फूटकर रोईं चाहत खन्ना

वहीं, टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना भी इस महासत्संग का हिस्सा बनीं. हालांकि, इस दौरान उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला. सत्संग के बीच चाहत काफी भावुक हो गईं और संगत के बीच बैठकर फूट-फूटकर रोने लगीं. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में चाहत अपने आंसू रोक नहीं पा रही हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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एक्टर नील नितिन मुकेश भी गुरुजी महाराज के महासत्संग में पहुंचे.उनका भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें में वो वहां मौजूद लोगों को प्रसाद बांटते नजर आ रहे हैं.

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एक्ट्रेस सेलिना जेटली भी इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. वो पूरे भक्तिभाव के साथ महासत्संग में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने गुरुजी के सामने माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया.

पत्नी संग पहुंचे हिमेश रेशमिया

सिंगर हिमेश रेशमिया भी अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के महासत्संग में पहुंचे. दोनों ने साथ में इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया. इस दौरान हिमेश और उनकी पत्नी गुरुजी का आशीर्वाद लेते और माथा टेकते नजर आए.