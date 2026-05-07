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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भूत बंगला' विवाद: मेकर्स पर वेंडर्स ने लगाए आरोप, 232 करोड़ कमाने के बाद भी नहीं दिए पैसे

'भूत बंगला' विवाद: मेकर्स पर वेंडर्स ने लगाए आरोप, 232 करोड़ कमाने के बाद भी नहीं दिए पैसे

Bhooth Bangla Controversy: एकता कपूर और अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने वर्ल्डवाइड 232 करोड़ रुपये भी कमा लिए हैं फिर भी क्रू का आरोप है कि उन्हें बकाया पैसे नहीं दिए गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 07 May 2026 06:02 PM (IST)
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अक्षय कुमार और एकता कपूर की फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है. फिल्म की रिलीज को 21 दिन हो चुके हैं और इसकी कमाई भी 232 करोड़ पहुंच गई, जिसके बाद मूवी की सफलता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मूवी के मेकर्स पर क्रू मेंबर्स ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें उनकी बकाया राशि नहीं दी गई. वेंडरों ने मेकर्स पर 45 लाख की बकाया राशि का आरोप लगाया है. 

वेंडर्स का दावा- बकाया 48 लाख रुपये

मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'भूत बंगला' के लिए काम करने वाले वेंडर्स ने दावा किया कि उन्हें एकता कपूर-अक्षय कुमार की फिल्म में काम करने के बदले बकाया राशि नहीं मिली है. उनकी ओर से 48 लाख रुपये का दावा किया गया है. इसके साथ ही एक वेंडर की ओर से दावा किया गया कि उसे 30 लाख रुपये मिलने बाकी हैं. इसके साथ ही एक दूसरे वेंडर की ओर से बताया गया कि वह 18 लाख रुपये के आने का इंतजार कर रहा है. 

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90 दिनों में क्लियर होता है इनवॉइस

इसके साथ ही, एक वेंडर ने न्यूज पोर्टल से बात करते हुए बताया कि पेमेंट महीनों तक अटकी रहती है. उसने कहा कि फिल्म की रिलीज के बाद पैसे निकलवाना काफी मुश्किल हो जाता है. वेंडर ने 90 दिनों के अंदर इनवॉइस क्लियर होने की बात भी कही लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब ये पुरानी बात हो गई है. वहीं, क्रू के एक सदस्य ने ये भी कहा कि बड़े सितारों को वेंडरों से पहले पेमेंट दी जाती है और बाकी क्रू के सदस्यों को इंतजार करने के लिए कहा जाता है.

 
 
 
 
 
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बालाजी मोशन पिक्चर्स ने खारिज किए दावे

हालांकि, प्रोडक्शन हाउस 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' की ओर से वेंडर्स के दावों को खारिज कर दिया गया. प्रोडक्शन हाउस की ओर से कहा गया कि जो प्रोजेक्ट्स बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड से जुड़े थे उनकी ओर से उन प्रोजेक्ट्स की  सारी पेमेंट्स पूरी कर दी गई है.

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'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस

बहरहाल, अगर 'भूत बंगला' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 20 दिनों में वर्ल्डवाइड 232.78 करोड़ का बिजनेस किया था. 21वें दिन भी इसकी कमाई जारी है, जिसके फिल्म 150 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है. 20 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 148.25 करोड़ रहा था. आपको बता दें कि इसमें अक्षय कुमार के साथ ही वामिका गब्बी, असरानी, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

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Published at : 07 May 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ekta Kapoor Bhooth Bangla
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