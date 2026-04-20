मंडे को बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएगी 'भूत बंगला', इन तीन फिल्मों का रिकॉर्ड टूटना तय!

अक्षय कुमार और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जिसके बाद ये 2026 की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई. इसने रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने तीन दिनों में 58 करोड़ का बिजनेस किया था. ऐसे में अब इसकी कमाई की रफ्तार को देखकर माना जा रहा है कि सोमवार को ये 2026 का तीसरा सबसे बड़ा मंडे रिकॉर्ड बनाने जा रही है. चलिए बताते हैं क्या कहते हैं बॉक्स ऑफिस के आंकड़े?

'भूत बंगला' ने सोमवार को कितना किया कलेक्शन?

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने ठीक-ठाक बिजनेस कर लिया है. हालांकि, बाकी दिनों के मुकाबले की इसकी रफ्तार धीमी लग रही है लेकिन इस साल रिलीज हुई कुछ फिल्मों के मुकाबले काफी तेज है. सैकनिल्क के अनुसार, शाम 6 बजे तक फिल्म ने 3.08 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसकी 13 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.

मंडे को इतना कलेक्शन कर सकती है 'भूत बंगला'

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'भूत बंगला' की कमाई की अभी तक की रफ्तार देखकर कहा जा रहा है कि ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा मंडे का रिकॉर्ड बना सकती है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिल्म मंडे को 7-8 करोड़ की कमाई कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म 2026 के टॉप 3 मंडे रिकॉर्ड्स में एंट्री ले लेगी. मंडे की कमाई में फिल्म इस साल रिलीज हुई 'द केरला स्टोरी 2' और 'ओ रोमियो' को पछाड़ तीसरे नंबर पर काबिज हो जाएगी. वहीं, पहले नंबर पर 'धुरंधर' और दूसरे नंबर पर 23 करोड़ के साथ 'बॉर्डर 2' ने जगह बना रखी है.

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2026 में पहले सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

धुरंधर 2: 66.1 करोड़

बॉर्डर 2: 23.31 करोड़

ओ रोमियो: 5.10 करोड़

दे केरला स्टोरी 2: 2.93 करोड़

मर्दानी 3- 2.25 करोड़

14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का रीयूनियन

गौरतलब है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी का 'भूत बंगला' से 14 साल बाद रीयूनियन हुआ है और इनकी जोड़ी ने एक बार फिर से साथ आते ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. इस फिल्म में अक्षय के साथ वामिका गब्बी भी हैं, जो कि एक्टर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं. वहीं, राजपाल यादव, परेश रावल और असरानी जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिनेता ने 'भूत बंगला' को लेकर कहा था कि ये फिल्म नहीं बल्कि असरानी के लिए ट्रिब्यूट है.

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(डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कोईमोई और सैकनिल्क से लिए गए हैं.)