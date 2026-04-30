'भूत बंगला' 13वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 200 करोड़ के पार, तोड़े 'स्त्री' और 'थामा' के रिकॉर्ड्स

दो हफ्ते पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की रीयूनियन फिल्म 'भूत बंगला' दूसरे हफ्ते में भी शानदार परफॉर्म कर रही है और नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. वहीं रिलीज के 13वें दिन इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड न केवल एक बड़ा आंकड़ा छू लिया. बल्कि स्त्री को भी पछाड़ दिया. जानते हैं हॉरर-कॉमेडी जॉनर की 'भूत बंगला' ने रिलीज के 13वें दिन दुनियाभर में कितना कलेक्शन किया है?

'भूत बंगला' ने 13वें दिन भारत में कितनी की कमाई

'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इससे एक दिन पहले इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे. अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को दर्शकों से बेहद प्यार मिला और इसने भारत में अपने पहले वीकेंड में 58 करोड़ की नेट कमाई की. इसके बाद दूसरे शनिवार को इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. वहीं दूसरे वीकेंड में भी फिल्म ने दमदार कमाई कर डाली. हालांकि दूसरे सोमवार को इसके कलेक्शन में गिरावट आई, लेकिन मंगलवार को इतने कमाई में तेजी दिखाई. वहीं दूसरे बुधवार को इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सैकनिल्क के आंकड़ो के मुताबिक 3.50 करोड़ की नेट कमाई की, जिससे इसका कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 124.50 करोड़ (147.90 करोड़ ग्रॉस) हो गया. फिल्म के कलेक्शन में तीसरे वीकेंड में कुछ इजाफा होने की उम्मीद है, लेकिन द डेविल वियर्स प्राडा 2 और राजा शिवाजी जैसी नई रिलीज इसकी कमाई को झटका दे सकती हैं.

ये भी पढ़ें:-क्या रणवीर सिंह ने छोड़ दी है जय मेहता की जॉम्बी फिल्म 'प्रलय'? जानें रूमर्स का सच

'भूत बंगला' ने 13 दिनों में वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई

'भूत बंगला' ने विदेशों में भी अच्छा परफॉर्म किया है. पेड प्रीव्यू शो और पहले दिन की एवरेज शुरुआत के बाद, इसने दूसरे और तीसरे दिन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में $1 मिलियन की कमाई की, 13 दिनों के बाद, फिल्म का विदेशी ग्रॉस कलेक्शन $5.6 मिलियन है. फिलहाल, विदेशों में फिल्म का प्रदर्शन लगभग ठप हो चुका है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी रोज की कमाई 80,000 डॉलर से नीचे गिर गई है. फिर भी, इसका लक्ष्य कमाई कम होने से पहले 60 लाख डॉलर का आंकड़ा पार करना है. इसी के साथ बता दें कि फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई अब तक 200 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है.

इस के साथ, 'भूत बंगला' साल 2026 में ये मील का पत्थर पार करने वाली तीसरी हिंदी फिल्म और कुल मिलाकर छठी भारतीय फिल्म बन गई है. यह हॉरर-कॉमेडी जल्द ही प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' (208 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar 2 BO Day 42 Worldwide: छठे बुधवार भी दुनियाभर में बजा 'धुरंधर 2' का डंका, धुआंधार छापे नोट, अब ‘दंगल’ का करेगी काम तमाम!

भूत बंगला ने 'स्त्री' और 'थामा' के लाइफटाइम कलेक्शन को दी मात

200 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ, भूत बंगला न केवल इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है, बल्कि बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर-कॉमेडी भी है. अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने सलमान खान की 'सिकंदर' (176 करोड़ रुपये) जैसी कुछ हालिया बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. वहीं पहले ही हफ्ते में भेड़िया और मुंज्या को धूल चटाने के बाद, 'भूत बंगला' ने अपने दूसरे हफ्ते में मैडॉक की अन्य दो हिट फिल्मों ‘थामा’ (171 करोड़) और स्त्री (180 करोड़) के कुल कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में भूत बंगला अब सिर्फ स्त्री 2 (875 करोड़ रुपये), भूल भुलैया 3 (424 करोड़ रुपये) और भूल भुलैया 2 (266 करोड़ रुपये) से पीछे है.

भूत बंगला के बारे में सब कुछ

प्रियदर्शन ने भूत बंगला से पांच साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी की है. इस फिल्म से उन्होंने अक्षय कुमार के साथ सालों बाद कोलौबोरेशन किया है. फिल्म में तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव और मिथिला पालकर भी हैं.