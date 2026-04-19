'भूत बंगला' को मिला संडे का फायदा, तीसरे दिन पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा

अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. मूवी सिनेमाघरों में आते ही छा गई है. 14 साल के बाद प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है. उनकी फिल्म ने महज तीन दिनों में हाफ सेंचुरी लगा दी है. फिल्म को तीसरे दिन यानी कि रविवार की छुट्टी का फायदा मिला था, जिसके बाद इसकी कमाई 50 करोड़ के पार हो गई है. संडे को इसकी ऑक्यूपेंसी भी अभी तक सबसे ज्यादा दर्ज की गई.

50 करोड़ के पार पहुंची 'भूत बंगला'

'भूत बंगला' ने तीसरे दिन यानी कि रविवार को शानदार प्रदर्शन किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, रात 8 बजे तक फिल्म ने 9,170 शोज के लिए 17.79 करोड़ का बिजनेस किया. इसके साथ ही अगर फिल्म के बाकी दिनों के कलेक्शन के बारे में बात करें तो फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में 3.75 करोड़ की कमाई की थी. वहीं, ओपनिंग डे पर मूवी ने 12.25 करोड़, दूसरे दिन 19 करोड़ का कलेक्शन किया. ऐसे में पेड प्रीव्यूज के साथ ही तीन दिनों में रविवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 52.79 करोड़ पहुंच गया है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी भूत बंगला 17.79 करोड़ (रात 8 बजे तक) 38 प्रतिशत धुरंधर 2 4.24 करोड़ (रात 8 बजे तक) 31 प्रतिशत वाझा 2 3.24 करोड़ (रात 8 बजे तक) 59 प्रतिशत

'धुरंधर 2' और 'वाझा 2' की कमाई

इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दो और फिल्में 'धुरंधर 2' और 'वाझा 2' भी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही हैं. 'धुरंधर 2' 32वें दिन यानी कि 5वें रविवार को शानदार कमाई कर रही है. फिल्म ने अभी तक 4.24 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. इसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 1,114.71 करोड़ हो गया है. वहीं, 'वाझा 2' का रविवार को 3.24 करोड़ कलेक्शन रहा, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 105.69 करोड़ हो गया है.

किसकी कितनी है ऑक्यूपेंसी?

- बहरहाल, अगर तीनों ही फिल्मों की ऑक्यूपेंसी के बारे में बात की जाए तो इसमें मलयालम फिल्म 'वाझा 2' की ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा 59 प्रतिशत दर्ज की गई है.

- वहीं, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' में भी बढ़त देखने के लिए मिली है. इसकी 38 प्रतिशत और आदित्य धर की 'धुरंधर 2' की 31 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

गौरतलब है कि 'धुरंधर 2' को रविवार का भरपूर फायदा मिला और ये इंडियन सिनेमा की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने 'पुष्पा 2' को पछाड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, अल्लू अर्जुन की फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1742 करोड़ था, जिसे 'धुरंधर 2' ने पछाड़ दिया है और अभी तक इसकी कुल कमाई 1750 करोड़ पहुंच गई है.

(डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)