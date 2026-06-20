120 करोड़ के बजट में बनी अक्षय की 'भूत बंगला' ने कमाया 66% प्रॉफिट, जानें- क्लोजिंग कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड120 करोड़ के बजट में बनी अक्षय की 'भूत बंगला' ने कमाया 66% प्रॉफिट, जानें- कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन

120 करोड़ के बजट में बनी अक्षय की 'भूत बंगला' ने कमाया 66% प्रॉफिट, जानें- कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन

Bhooth Bangla Closing Collection: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म किया, वहीं अब इसका थिएट्रिकल रन खत्म हो चुका है. यहां इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 08:53 AM (IST)
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कोविड 19 के बाद से अक्षय कुमार के करियर को जैसे ग्रहण लग गया था उनकी बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक धराशाई होती चली गई थीं. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी कुमार का मुश्किल दौर खत्म हो रहा है. दरअसल एक्टर को आखिरकार 'भूत बंगला' से कुछ राहत मिली है. बॉलीवुड की यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म भारत और विदेशी बॉक्स-ऑफिस पर हिट साबित हुई है.

वहीं नौ हफ़्तों तक सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब 'भूत बंगला' का थिएट्रिकल सफर खत्म हो गया है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहा है.

'भूत बंगला' को फैमिली ऑडियंस ने किया खूब पसंद
'भूत बंगला' सिनेमाघरों में 17 अप्रैल को रिलीज़ हुई हुई थी. इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला था लेकिन अक्षय और डायरेक्टर प्रियदर्शन की  फिल्म को देखने के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी. दरअसल इस जोड़ी ने पहले कई हिट फिल्में दी थी ऐसे में 'भूत बंगला' के रिव्यूज़ की परवाह किए बिना, फैमिली ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब पसंद किया और इसी के साथ इसने दबाकर नोट छापे.

'भूत बंगला' का क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहा?
बता दें कि भारत में, 'भूत बंगला' ने 18.31 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू मिलाकर) के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. इसने अपने पूरे रन के दौरान, अपनी पहले दिन की कमाई का 10.9 गुना कलेक्शन किया. दरअसल फ़िल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर 199.23 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जिससे यह 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने से बस थोड़ी ही दूर रह गई. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 235.09 करोड़ रुपये रहा. ओवरसीज में इस फिल्म ने 57.55 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए. भारत और विदेशों की ग्रॉस कमाई को मिलाकर, फ़िल्म का कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 292.64 करोड़ रुपये (ग्रॉस) रहा.

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अक्षय कुमार की वर्ल्डवाइड 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी 'भूत बंगला'
'भूत बंगला' 292.64 करोड़ रुपये की कमाई के साथ  अक्षय कुमार की वर्ल्डवाइड टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में भी पहुंच गई है. ये सूर्यवंशी के 291.14 करोड़ को मात देकर एक्टर की पांचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. बता दें कि एक्टर की दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में नंबर 1 पर 2.0 (691 करोड़), दूसरे नंबर पर टॉयलेट एक प्रेम कथा (316.61 करोड़), तीसरे नंबर पर गुड न्यूज (311.27 करोड़), चौथे नंबर पर हाउसफुल 5 (304.12 करोड़) और पांचवें नंबर पर भूत बंगला (292.64 करोड़) है.

'भूत बंगला' ने कितना कमाया मुनाफा?
'भूत बंगला' को 120 करोड़ के बजट में बनाया गया है. वहीं इस फिल्म ने 199.23 करोड़ की नेट कमाई की है. ऐसे में अपनी लागत के मुकाबले 'भूत बंगला' को 79.23 करोड़ का रिटर्न  मिला है जो कि 66.02% है. इसी के साथ इस फिल्म को प्लस का टैग मिला है. 

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Published at : 20 Jun 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla BOX OFFICE COLLECTION
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